Как похудеть во время поста: основные принципы

Не все ограничения в питании в период Великого поста, который в этом году начался 2 марта, а завершится 18 апреля, пойдут на пользу тем, кто придерживается принципов здорового питания.

Так, издание Матроны.ру составило список основных правил питания, которым необходимо следовать, если вы поститесь, но при этом соблюдаете диету.

КП

Белок. Издание пишет, что во время поста не стоит забывать о необходимом количества белка. Он содержится в таких продуктах: грибах, рыбе, морепродуктах, бобовых, орехах, капусте, помидорах, каше из пророщенного зерна.

Углеводы. А вот употребление картофеля следует ограничить из-за высокого содержания углеводов. Эта рекомендация касается и риса, бананов, хурмы и дыни. Источниками полезных угледов являются ржаной хлеб, крупы, бобовые, фрукты, овес, кукуруза, свекла и морковь.

racurs.ua

Заменить сахар можно медом, однако употреблять его следует в умеренных количествах. Не рекомендуют есть постную выпечку из пшеничной муки, так как в ней содержится много крахмала.

Вода. Необходимо следить за водным балансом и выпивать 1,5-2 л чистой воды.

Перекусы. Для того, чтобы не возникало чувства голода, нужно иметь с собой перекус – яблоко, морковку, салат. Отмечается, что, чем реже вы будете испытывать чувство голода, тем легче будет переносить отсутствие животных белков и жиров.

В ежедневном меню должны присутствовать супы и овощные салаты, заправленные растительным маслом.

kylinarnaya-kopilka.ru

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