Как похудеть во сне: назван действенный способ

При правильных условиях активизируется гормон, который помогает худеть во сне, омолаживаться и поддерживать красоту.

Для этого необходимо соблюдать определенный режим, о котором рассказала диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко на своей странице в Instagram.

"Знакомьтесь, гормон, который сжигает жир – соматотропин. Он наращивает мышечную массу. А всем известно, чем больше мышц, тем больше калорий израсходует ваш организм для жизнедеятельности. Благодаря этому гормону расщепление жира происходит в основных проблемных зонах – на животе и талии", – рассказала она.

По словам специалисты, гипофиз синтезирует этот гормон с 22:00 до 2:00 ночи, когда лишний жир выходит из организма. Таким образом ускоряется процесс регенерации клеток, замедляется старение, укрепляется иммунитет.

Диетолог сказала, как похудеть во сне 24 Канал

Тем не менее, выработка гормона нередко блокируется из-за чрезмерного лишнего веса, позднего засыпания, переедания вечером или привычки ложиться спать с полным желудком.

"Как запустить главный жиросжигающий гормон соматотропин? Для этого необходимо соблюдать несколько важных правил: настройте свой режим. Ложитесь спать не позднее 23:00. Длительность сна не должна быть менее 6-7 часов", – пояснила она.

Как похудеть во сне pixabay

Также необходимо избегать поздних ужинов, а точнее, последний прием пищи должен быть за три часа до сна. Кроме того, нельзя ложиться спать с полным желудком.⠀

"Исключите высокоуглеводные продукты вечером, которые провоцируют выброс инсулина. Главного жирообразующего гормона, который блокирует выработку соматотропина", – посоветовала специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Кляуз рассказала, что в первую очередь позволяет взять себя в руки и скинуть лишний вес.

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