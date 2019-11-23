Как похудеть во сне: назван действенный способ

При правильных условиях активизируется гормон, который помогает худеть во сне, омолаживаться и поддерживать красоту.
Для этого необходимо соблюдать определенный режим, о котором рассказала диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко на своей странице в Instagram.
"Знакомьтесь, гормон, который сжигает жир – соматотропин. Он наращивает мышечную массу. А всем известно, чем больше мышц, тем больше калорий израсходует ваш организм для жизнедеятельности. Благодаря этому гормону расщепление жира происходит в основных проблемных зонах – на животе и талии", – рассказала она.
По словам специалисты, гипофиз синтезирует этот гормон с 22:00 до 2:00 ночи, когда лишний жир выходит из организма. Таким образом ускоряется процесс регенерации клеток, замедляется старение, укрепляется иммунитет.
Диетолог сказала, как похудеть во сне
24 Канал
Тем не менее, выработка гормона нередко блокируется из-за чрезмерного лишнего веса, позднего засыпания, переедания вечером или привычки ложиться спать с полным желудком.
"Как запустить главный жиросжигающий гормон соматотропин? Для этого необходимо соблюдать несколько важных правил: настройте свой режим. Ложитесь спать не позднее 23:00. Длительность сна не должна быть менее 6-7 часов", – пояснила она.
Как похудеть во сне
pixabay
Также необходимо избегать поздних ужинов, а точнее, последний прием пищи должен быть за три часа до сна. Кроме того, нельзя ложиться спать с полным желудком.⠀
"Исключите высокоуглеводные продукты вечером, которые провоцируют выброс инсулина. Главного жирообразующего гормона, который блокирует выработку соматотропина", – посоветовала специалист.
ПОЧЕМУ МЫ ХУДЕЕМ ВО СНЕ? ☝️Гормоны управляют нашим телом, и мы учимся жить с ними в согласии. ⠀ 👌Сегодня на очереди гормон, который "сжигает" наши жировые запасы по ночам. ⠀ Радуюсь вашим ❤️, они дают мне вдохновение писать вам еще больше ползеностей. ⠀ 🔥Знакомьтесь, гормон, который сжигает жир - соматотропин. Он наращивает мышечную массу. А всем известно, чем больше мышц, тем больше калорий израсходует ваш организм для жизнедеятельности. ⠀ 🔥Благодаря этому гормону расщепление жира происходит в основных проблемных зонах - на животе и талии. ⠀ 🔥Гипофиз синтезирует этот гормон с 22.00 до 2.00 ночи. Именно ночью этот гормон работает на жиросжигание и вывод жиров из организма. ⠀ 👍Если процесс выработки гормона правильный, то у вас ускоряется процесс регенерации клеток, замедляется процесс старения, укрепляется иммунитет. Организм буквально омолаживается на клеточном уровне. ⠀ 🆘Выработка гормона -жиросжигателя нередко блокируется. Причинами может служить большой лишний вес, позднее засыпание, вечеренее переедание, привычка ложиться спать с пищей в желудке. ⠀ 🚀Как запустить главный жиросжигающий гормон соматотропин, гормон роста, красоты и молодости? ⠀ ⚠️Для этого необходимо соблюдать несколько важных правил: ⠀ 1️⃣Настройте свой режим дня. Ложитесь спать не позднее 23.00. Длительность сна не должна быть менее 6-7 часов. ⠀ 2️⃣Избегайте поздних ужинов - последний прием пищи делайте за 3 часа до сна. ⠀ 3️⃣Никогда не ложитесь спать с пищей в желудке. И исключите выскоуглеводные продукты вечером, которые провоцируют выброс инсулина. Главного жирообразующего гормона, который блокирует выработку соматотропина. ⠀ ⚠️Если вы наедаетесь на ночь и не можете себя контролировать👇 ⚠️Если вы хотите пойти на новогоднюю вечеринку в платье на размер меньше 👇 ⠀ Вам срочно в мой авторский мощный обучающе-худеющий интенсив "Убери живот за 2 недели" ⠀ 🚀Стартуем 29 ноября. Избавимся от до - 4 кг веса и до - 8 см в животе на вкусном меню с десертами. ⠀ ⚠️Кто идет с нами, пишите в директ или w/app +7 977 984-17-14 "Я с вами", и мы начнем подготовку. ⠀ 🔔Дорогие мои, какие из этих трех пунктов, вы выполняете? Интересна вам тема гормонов? ##пахирко_гормоны #Пахирко_соматотропин
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