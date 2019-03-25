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/Диета и фитнес

Как похудеть весной: диетолог назвала лучший способ

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Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что лучший способ похудеть весной — совместить правильное питание, ежедневную физическую активность и полноценный сон.

Так, во время чата на Главреде эксперт поделилась, что есть нужно два-три раза в день и отказаться от перекусов. Также она отметила, что не стоит есть за три-четыре часа до сна, а если голод все же дает о себе знать — пить теплую воду или травяной чай.

Как похудеть весной: диетолог назвала лучший способ

Фото: iStock

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Кроме того, диетолог добавила, что в рационе должны присутствовать такие группы продуктов: овощи в свежем, вареном и пареном виде, небольшое количество круп в первой половине дня, нежирные белки (чечевица, нут, грибы) и полезные жиры (орехи).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский диетолог Светлана Фус назвала три основные правила правильного питания, которые помогут эффективно похудеть и держать вес.

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Malkin Michele
Malkin Michele
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