Как похудеть в домашних условиях: назван простой способ

Не у всех есть время и возможность заниматься в спортзале и бегать для похудения, потому спасением для занятых людей является домашний фитнес.

Но для такого занятия нужны упорядоченность, необходимый инвентарь и определенная система действий. Важные советы для домашнего фитнеса обнародовал украинский журнал Cosmopolitan.

Самым важным элементом перед началом тренировок является инвентарь. Эксперты советуют приобрести коврик, скакалку, две гантели по 3-6 кг и гриф 10-15 кг.

Как похудеть в домашних условиях pixabay

Более того, идеальная силовая тренировка должна длиться 20-40 минут, а не 2-3 часа. Начинать стоит с кардио для разминки и ускорения жиросжигания. Если дома нет беговой дорожки, можно потанцевать перед зеркалом или попрыгать на скакалке.

Специалисты не советуют тренироваться чаще трех раз в неделю. Этого достаточно, чтобы подтянуть тело и скинуть лишний жир. Сильно увлекаться фитнесом тоже не стоит, так как организму нужно время на восстановление. Таким образом, лучше всего тренироваться через день.

Домашний фитнес - советы pixabay

Дело в том, что тело привыкает к регулярным тренировкам. Эксперты советуют давать себе отдохнуть раз в месяц на 2-3 дня, так как это помогает улучшить выносливость и ускорить процесс похудения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа ученых пришла к выводу, что бег по утрам до завтрака более эффективно помогает похудению.

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