Как похудеть: ученые назвали топ-5 странных способов

Порой борьба с лишним весом затягивается надолго: вы садитесь на диету, срываетесь и начинаете все заново. Разорвать этот невыносимый круг бывает довольно сложно.

Поэтому научные специалисты из университета Сент-Луиса поделились пятью странными, но действенными способами сбросить лишний вес, сообщает The Sun.

Употреблять масло

Фото: eda.bit.ua

Регулярное употребление оливкового масла очень действенно помогает сбросить лишний вес. Так, учеными был проведен эксперимент, участники которого избегали в меню животных жиров, заменяя их на оливковое масло. Исследование показало, что оно способствует снижению аппетита и кровяного давления, а также обладает противовоспалительным действием — у людей, которые употребляли оливковое масло, было зафиксировано повышение концентрации антиоксидантов в организме, а также снижение веса.

Есть тосты

Фото: zira.uz

По словам ученых, нужно употреблять цельнозерновые тосты за час до отхода ко сну. Этот метод также тестировался в экспериментальном порядке. Отмечается, что после восьми недель, в течении которых добровольцы ели тосты, потеря их веса составила в среднем два килограмма.

Тренироваться перед едой

Фото: legkopolezno.ru

Также ученые утверждают, что если потренироваться за несколько минут до приема пищи, то это поможет ускорить метаболизм и похудеть.

Считать жевательные движения

Фото: Brave Defender

Чтобы быстро и эффективно похудеть, достаточно просто подольше жевать. Ученые установили, что если человек вместо 12 раз будет жевать пищу 40 раз, то калорийность его рациона питания понизится на 12%. Также они отметили, что снижение калорийности за счет тщательного пережевывания пищи является самым дешевый способ для похудения.

Есть вилкой

Фото: kakprosto.ru

Так называемая вилочная диета запрещает брать еду руками, а также другими столовыми приборами кроме вилки. Отмечается, что этот метод действительно позволяет сократить калорийность рациона. Ведь он учит вдумчиво выбирать продукты и есть не торопясь.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что кефирно-гречневая диета считается одной из самых эффективных систем для похудения. По словам диетологов, с ее помощью можно всего за неделю сбросить 5-7 килограммов.

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