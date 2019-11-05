Как похудеть, работая в офисе: назван эффективный метод

Многие люди, у которых сидячая работа, сталкиваются с проблемой избыточного веса. Как правило, это происходит из-за неправильного питания и снижения физической нагрузки на мышцы.

Поэтому, чтобы не набрать лишних килограммов, следует соблюдать "Гибкую диету". Об этом сообщает издание Di Lei.

Фото: lady.ru

Этот тип питания включает много фруктов, овощей, не мясные белки, такие как бобовые, горох или яйца. Также "Гибкая диета" не рекомендует употреблять в большом количестве продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Меню на день

Фото: fantasticdiets.com

Завтрак: йогурт с хлопьями и фруктами, хлеб из цельнозерновой муки и джем, свежевыжатый сок.

Перекус: какой-нибудь один фрукт на выбор: груша, апельсин или яблоко и небольшая горсточка грецких орехов.

Обед: салатом с овощами (1 раз в неделю с добавлением рыбы), чтобы получить свою долю витаминов.

Перекус: фреш из апельсина, три кураги и четыре штуки миндаля.

Ужин: нешлифованный рис с добавлением бобов и легкий салат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что китайская диета очень тяжелая и низкокалорийная, однако, является самой эффективной и помогает сбросить до 4 килограммов лишнего веса за неделю.

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