Как похудеть при помощи дыхания: назван неожиданный метод

Разные виды дыхательной гимнастики восстанавливают силы и тренируют внимание, успокаивают нервы и лечат органы дыхания.

Есть варианты для того, чтобы сжечь лишний жир на животе и придать ему тонус, пишет "НовостиЮ".

pexels.com

Новости Назван самый действенный способ побороть старение

Эти дыхательные упражнения противопоказаны беременным и кормящим матерям, людям с сердечно-сосудистыми недугами, болезнями дыхательной и пищеварительной систем, эпилепсии, аневризме, психических расстройствах, повышенном внутричерепном давлении, при онкологических и инфекционных заболеваниях.

pexels.com

Такие практики следует проводить три раза в неделю:

Положение стоя. Глубокое дыхание с задержкой на вдохе на 4 секунды. 10-15 раз.

Положение стоя. При вдохе втягиваете живот. Резкий выдох рывком через сжатые губы. 10-15 раз.

Дыхание, сидя на стуле. Спина прямая, ступни полностью стоят на полу. Дыхание с усилием, живот втягивается на вдохе и выпячивается при выдохе. 50 раз.

Положение лежа на спине. Правая рука надавливает на живот при вдохе, левая рука – на грудь при выдохе. 30 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали, какие напитки помогут сбросить вес.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!