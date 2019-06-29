Как похудеть при больных суставах: комплекс упражнений от диетолога

При больных суставах можно и даже нужно заниматься фитнесом для похудения и укрепления здоровья в домашних условиях.
Известный диетолог и эксперт по здоровому питанию Катя Медушкина показала на своей странице в Instagram легкие упражнения (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Больные суставы – не повод пропускать тренировки! Укреплять мышцы и суставы нужно всем, а тем, у кого есть определенные проблемы со здоровьем – нужно особенно! Сегодня подготовила для вас безопасную, но эффективную тренировку, которая подойдет тем, кто в силу здоровья или возраста не может заниматься спортом слишком активно", – уточнила она.
Катя Медушкина
instagram / katya_medushkina
Медушкина добавила, что регулярное выполнение этих упражнений отлично укрепляет мышцы и способствует улучшению состояния связок и суставов.
В частности, она использовала стул, каримат и легкие гантели, продемонстрировав, что такие упражнения легко можно выполнять в домашних условиях.
Упражнения для похудения при больных суставах – листайте в бок
Больные суставы - не повод пропускать тренировки! ⠀ Укреплять мышцы и суставы нужно всем, а тем, у кого есть определенные проблемы со здоровьем - нужно особенно! ⠀ Сегодня подготовила для вас безопасную, но эффективную тренировку, которая подойдет тем, кто в силу здоровья или возраста не может заниматься спортом слишком активно. ⠀ Регулярное выполнение этих упражнений отлично укрепляет мышцы и способствует улучшению состояния ваших связок и суставов. ⠀ Готовы? ⠀ Тогда ставим ❤️ и приступаем! ⠀ Вам понадобится коврик, стул, гантели и вода. ⠀ 🚩Упражнение 1 ⠀ Положение: ноги на ширине тазовых костей, спина прямая. ⠀ Поднимаем руки вверх и фиксируем, спина в напряжении, живот втянут. ⠀ Медленно наклоняем корпус вперед, при этом сгибаем колени и отводим таз назад. В процессе движения отводим руки за себя, фиксируем положение, выводим руки снова перед собой и медленно поднимаемся вверх, выпрямляя корпус, ноги. Опускаем руки. ⠀ 3 подхода по 17-20 повторений ⠀ 🚩Упражнение 2 ⠀ Положение: встаём на небольшом расстоянии от стула, ноги на ширине плеч, вытягиваем руки перед собой или на держим на поясе (как удобно). ⠀ Выполняем приседания на стул. Носки слегка разведены, колени смотрят в сторону носков, живот втянут, спина прямая, лопатки сведены, шея в нейтральном положении. ⠀ 3 подхода по 25 повторений ⠀ 🚩Упражнения 3 ⠀ Положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки согнуты под углом 90 градусов и лежат на полу. ⠀ Поднимаем и выпрямляем руки, затем возвращаем их в исходное положение. ⠀ 3 подхода по 20 повторений. ⠀ 🚩Упражнение 4 ⠀ Положение: коленом и ладонью упираемся на стул, копчик отведен назад, спина прямая, шея в нейтральном положении, держим гантель с свободной руке. ⠀ Подтягиваем локоть вверх, тянемся в потолок и опускаем руку вниз. ⠀ 3 подхода по 15 повторений на каждую руку ⠀ 🚩Упражнение 5 ⠀ Положение: лежа на спине, поясница прижата к полу, отрываем плечи и тянемся по очереди пальцами руки до противоположного колена. ⠀ 3 подхода по 8 повторений на каждую сторону ⠀ Не забудьте сохранить пост в закладки, чтобы полезная тренировка всегда была под рукой. ⠀ Кто сделал, в комментариях пишите +++ и делитесь впечатлениями! Сложно было или в самый раз?👌
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно певица Бритни Спирс показала комплекс упражнений для похудения и спины.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!