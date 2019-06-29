Как похудеть при больных суставах: комплекс упражнений от диетолога

При больных суставах можно и даже нужно заниматься фитнесом для похудения и укрепления здоровья в домашних условиях.

Известный диетолог и эксперт по здоровому питанию Катя Медушкина показала на своей странице в Instagram легкие упражнения (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Больные суставы – не повод пропускать тренировки! Укреплять мышцы и суставы нужно всем, а тем, у кого есть определенные проблемы со здоровьем – нужно особенно! Сегодня подготовила для вас безопасную, но эффективную тренировку, которая подойдет тем, кто в силу здоровья или возраста не может заниматься спортом слишком активно", – уточнила она.

Катя Медушкина instagram / katya_medushkina

Медушкина добавила, что регулярное выполнение этих упражнений отлично укрепляет мышцы и способствует улучшению состояния связок и суставов.

В частности, она использовала стул, каримат и легкие гантели, продемонстрировав, что такие упражнения легко можно выполнять в домашних условиях.

Упражнения для похудения при больных суставах – листайте в бок

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