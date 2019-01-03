Как похудеть после новогодних праздников: семь советов тренера

Персональный тренер Рэйчел Эттард (Rachael Attard), которая проживает в Сиднее (Австралия), рассказала о семи шагах, выполняя которые женщины смогут похудеть и быть в тонусе в 2019 году.

Так, в январе люди обычно ставят цель потерять вес, но уже в феврале они сдаются, пишет Dailymail. Однако Рейчел Эттард говорит, что новогоднего решения похудеть легко добиться при условии соблюдения простого процесса.

Rachael Attard Instagram

1. Составьте план действий

Самое важное для Рэйчел в похудении – составить план действий. "Составьте план, который может включать тренажерный зал, физические упражнения четыре дня в неделю или урезание в еде "на вынос"", - сказала она.

"Вам нужно подумать о том, что будет работать для вас. После того, как вы сделаете это, запишите свой план действий под вашей целью", - отметила Рэйчел.

По ее словам, работают две вещи – планирование приемов пищи и регулярные физические упражнения. "От 70 до 80% потери веса происходит из-за диеты. Приготовление пищи означает, что вы всегда будете иметь готовую и доступную для вас здоровую пищу - и вы сэкономите время и деньги. Совместите это с регулярным режимом тренировок, и вы увидите, что килограммы быстро исчезают", - сказала она.

Rachael Attard Instagram

2. Установите смарт-цели

Несмотря на то, что цели должны быть "умными" в обычном понимании, они также должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и запланированными во времени.

Рэйчел подчеркивает, что цель должна быть конкретной. Например, "я хочу потерять 10 кг" или "я хочу поместиться в размер S". Чем более конкретная цель, тем успешнее вы будете, говорит тренер.

Во-вторых, необходимо установить цель, которую можно измерить. Здесь помогут цифры. Также цель должна быть доступной для вас – то, чего вы действительно можете достичь. Кроме того, цель должна быть "на основе времени". Установите себе срок и подумайте о дате финиша, рассказала тренер.

Rachael Attard Instagram

3. Запишите свои цели

Если вы хотите достичь целей, важно их записать. Это делает вас подотчетными, говорит Рейчел. Например, записывать можно в приложениях на смартфоне.

4. Поделитесь своими целями с друзьями, чтобы взять на себя дополнительную ответственность

"Терять вес трудно, и это здорово, когда ваши друзья и семья поддерживают вас и понимают, почему вы это делаете", - говорит она.

Rachael Attard Instagram

5. Проверяйте свои цели каждый месяц

Женщины также должны проверять свои цели каждый месяц, чтобы знать, что они от них не ушли. Она советует установить дату, когда вы будете проверять свои цели.

6. Награждайте свой успех

"Празднование дает вам возможность гордиться собой! Убедитесь, чтобы не вознаграждать себя тем, что разрушит вашу цель, например, пищей. Купите платье, сходите на массаж или сделайте маникюр", - советует тренер.

7. Не укоряйте себя

"Важно помнить, что в начале все мотивированы. Но большую часть времени (92% времени) мы заняты, мы теряем мотивацию, а потом в конце концов сдаемся. Но просто не отказывайтесь от своих целей, если они важны для вас и сделайте 2019 самым здоровым годом", - сказала Рейчел.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач одной из клиник в Китае посоветовал, как похудеть без голодания. Он считает, что для снижения веса нужно не голодать, а удовлетворять свои потребности в пище на 50–70%.