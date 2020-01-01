Как похудеть после Нового года: топ-5 диет для тех, кто переел

Зимние праздники — это масса позитивных моментов, ярких впечатлений, отличного настроения. Богато накрытый стол, неизменный атрибут Нового года и как здесь удержаться и не попробовать оливье или выпечку.

Увы, шансов у вас немного, поэтому заранее подумайте о том, как быстро сбросить лишний вес, когда праздники окончатся.

Диета “монопродукт”

Это известный и эффективный способ избавления от лишнего веса. Делаем ставку на фрукты, оставшиеся после новогоднего застолья.

Бананы. Как правило, всегда присутствуют на столе и потом благополучно догнивают в холодильнике. Что потребуется от вас? Нужно съесть в течение дня 5 больших бананов и запить их 2 литрами воды. Заменить бананы можно ½ кг. замоченной заранее кураги, Киви.тоже частый гость на новогоднем застолье. Для быстрого похудения употребляйте пюре из спелых плодов и запивайте большим количеством воды. Яблоки. Отберите 2 кг. яблок из зеленых сортов, разделите на 6 частей и употребляйте через равные промежутки времени. После каждой порции, выпивайте стакан воды.

“Водяная” диета

На начальном этапе (1 день) похудения исключите изделия из крупы, белок и животный жир. Из жидкости употребляйте соки-фреш, зеленый чай, воду. Ешьте зелень, овощи, сухофрукты и свежие фрукты. После 19.00 не ешьте ничего.

На второй день пейте одну воду ( 3-4 л) каждые 40 мин. по стакану Дважды выпейте подогретую воду с соком лимона и ½ чайной ложкой меда.

На третий день. Вода и травяной чай утром. Днем: тертая морковь, с лимонным соком и медом. Мед можно заменить капустой. После 19.00 табу на любую пищу.

Экспресс диета

Первый день. На завтрак: тост из цельнозернового хлеба с тонким слоем миндальной пасты, чай и ½ грейпфрута.

В обед: поджаренный тост из того же хлеба, чай, ½ банки консервированного тунца

На ужин: 1 порцию ванильного мороженого, яблоко, ½ банана, 100 г. мяса ( курица, говядина)

Второй день. На завтрак: вареное яйцо, тост, ½ банана. В обед: зерненый творог, вареное яйцо, несладкие крекеры. На ужин: ½ стакана ванильного мороженого, морковка на пару, ½ банана, 100 гр. мяса( курица/говядина)

Третий день. На завтрак: Несколько крекеров без сахара, небольшой кусочек твердого сыра, яблоко. В обед: тост, вареное яйцо. Ужин: стаканчик ванильного мороженого, ½ банана, банка тунца.

Кефирная диета

Попить кефирчика после новогодних излишеств недорого и полезно. Кисломолочные продукты активизируют микрофлору кишечника.

Как эффективно похудеть при помощи кефира?

Возьмите 2 л нежирного кефира, добавьте к нему свежий огурец или зелень, смешайте в миксере. Пейте равными порциями в течение всего дня.

Гречнево-кефирная диета

Возьмите 1 ст. гречневой крупы, залейте ее в термосе 3 ст. горячей воды и оставьте на ночь. На следующий день разделите кашу на равные порции и употребляйте, запивая нежирным кефиром.

Соль и масло добавлять не нужно. Этот рацион удалит из организма излишки и нормализует работу кишечника.

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