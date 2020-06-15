Как похудеть после 40 лет: названы 4 простых способа

Многие люди уверены, что после 40 лет похудеть, если и не невозможно, то чрезвычайно сложно и требует больших усилий. Однако, если знать, с чего начать, это можно сделать намного проще.

Так, издание "Рамблер" рассказало, как эффективно похудеть после 40 лет и при этом не навредить здоровью.

Пересмотрите свой рацион

s-krasa.ru

Диетологи советуют отказаться от жареных и жирных продуктов. Употребляя вареные блюда или на пару, вы не только скинете вес, но и снизите содержание холестерина в крови.

Следите за режимом питания

rrnews.ru

Кроме того, отмечается: для того, чтобы похудеть, необязательно голодать. Достаточно выстроить режим питания. Диетологи рекомендуют употреблять пищу каждые 3-4 часа небольшими порциями. Это поможет поддерживать метаболизм, который замедляется с возрастом.

Занимайтесь спортом постепенно

gducfkis.ru

Если вы давно не занимались спортом, то сильные физические нагрузки могут сильно отразиться на вашем здоровье. По словам экспертов, начинать нужно с небольших кардио-тренировок, отлично подойдет ходьба по беговой дорожке или на степпере. А когда ваш организм привыкнет к ним, можно уже приступать к более тяжелым нагрузкам.

Уделите внимание восстановлению

freepik.com

Во сне организм отдыхает лучше всего, поэтому эксперты советуют не забывать уделять ему достаточно времени. Не рекомендуется также перегружать себя силовыми тренировками. Специалисты считают, что их нужно чередовать с более спокойными упражнениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали, какие напитки помогут сбросить вес.