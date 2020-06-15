Многие люди уверены, что после 40 лет похудеть, если и не невозможно, то чрезвычайно сложно и требует больших усилий. Однако, если знать, с чего начать, это можно сделать намного проще.

Так, издание "Рамблер" рассказало, как эффективно похудеть после 40 лет и при этом не навредить здоровью.

Пересмотрите свой рацион

Как похудеть после 40 лет: названы 4 простых способа

Диетологи советуют отказаться от жареных и жирных продуктов. Употребляя вареные блюда или на пару, вы не только скинете вес, но и снизите содержание холестерина в крови.

Следите за режимом питания

Как похудеть после 40 лет: названы 4 простых способа

Кроме того, отмечается: для того, чтобы похудеть, необязательно голодать. Достаточно выстроить режим питания. Диетологи рекомендуют употреблять пищу каждые 3-4 часа небольшими порциями. Это поможет поддерживать метаболизм, который замедляется с возрастом.

Занимайтесь спортом постепенно

Как похудеть после 40 лет: названы 4 простых способа

Если вы давно не занимались спортом, то сильные физические нагрузки могут сильно отразиться на вашем здоровье. По словам экспертов, начинать нужно с небольших кардио-тренировок, отлично подойдет ходьба по беговой дорожке или на степпере. А когда ваш организм привыкнет к ним, можно уже приступать к более тяжелым нагрузкам.

Уделите внимание восстановлению

Как похудеть после 40 лет: названы 4 простых способа

Во сне организм отдыхает лучше всего, поэтому эксперты советуют не забывать уделять ему достаточно времени. Не рекомендуется также перегружать себя силовыми тренировками. Специалисты считают, что их нужно чередовать с более спокойными упражнениями.

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