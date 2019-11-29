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30 ноября • обновлено в 10:49
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/ Диета и фитнес

Как похудеть: озвучены "жирные" плюсы здорового питания

13.6т
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При похудении всего через месяц после перехода на здоровое питание можно почувствовать заметное улучшение самочувствия.

Диетолог Инна Забияка на своей странице в Instagram перечислила "жирные" плюсы, которые свидетельствуют о том, что любителям жирной и тяжелой пищи стоит изменить свои привычки.

"Смена любой привычки, в том числе и пищевых, занимает от 28 дней (4 недели). Наш мозг устроен так, что на смену старой привычной мыслительной цепочки уходит не менее 21-28 дней", – пояснила Забияка.

Здоровое питание (овощи)

Здоровое питание (овощи)

pixabay

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В частности, после перехода на здоровое питание появится энергия, потому что тяжелая и вредная пища ее отнимает. А легкая и здоровая – делает бодрыми. Более того, по словам диетолога, появится легкость в теле и улучшится самочувствие и настроение.

Здоровое питание - плюсы

Здоровое питание - плюсы

pixabay

"Вам станет легче противостоять ежедневному стрессу и нагрузкам, улучшиться пищеварение и укрепится иммунитет – это приятная пробочка здорового питания. Вам станет меньше хотеться сладкого, а привычный кусок торта станет приторным. Вы станете стройнее. Вот семь причин поменять питание на здоровое", – констатировала она.

КАК ИЗМЕНИТСЯ САМОЧУВСТВИЕ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 💫 ⠀ ⚡️ станет больше энергии, ведь тяжелая и вредная пища отнимает ее у нас. И наоборот, легкая и здоровая пища делает нас бодрыми ⠀ ⚡️появится легкость в теле и улучшится самочувствие ⠀ ⚡️улучшиться настроение ⠀ ⚡️ вам станет легче противостоять ежедневному стрессу и нагрузкам ⠀ ⚡️ улучшиться пищеварение и укрепится иммунитет - это приятная пробочка здорового питания 👌🏼 ⠀ ⚡️вам станет меньше хотеться сладкого, а привычный кусок торта станет приторным. ⠀ ⚡️вы станете стройнее ✌🏼 ⠀ Вот аж 7 причин поменять питание на здоровое! ⠀ ❗️Почему минимум 30 ДНЕЙ: ⠀ ☀️ Смена любой привычки, в том числе и пищевых, занимает от 28 дней ( 4 недели). Наш мозг устроен так, что на смену старой привычной мыслительной цепочки уходит не менее 21-28 дней. Именно поэтому мои марафоны проходят 4 недели 😉( Ближайший, кстати, уже в январе, для записи пишите в Директ). ⠀ Переходите на сбалансированное здоровое питание и получайте все эти бонусы ☺️! ⠀ Кто уже перешёл? А кто пробовал и не получилось?

Публикация от ХУДЕЕМ С УМОМ (@ina_zabiyaka)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Теги
похудение питание Фитнес диета диетолог
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