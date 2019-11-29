Как похудеть: озвучены "жирные" плюсы здорового питания

При похудении всего через месяц после перехода на здоровое питание можно почувствовать заметное улучшение самочувствия.

Диетолог Инна Забияка на своей странице в Instagram перечислила "жирные" плюсы, которые свидетельствуют о том, что любителям жирной и тяжелой пищи стоит изменить свои привычки.

"Смена любой привычки, в том числе и пищевых, занимает от 28 дней (4 недели). Наш мозг устроен так, что на смену старой привычной мыслительной цепочки уходит не менее 21-28 дней", – пояснила Забияка.

Здоровое питание (овощи) pixabay

В частности, после перехода на здоровое питание появится энергия, потому что тяжелая и вредная пища ее отнимает. А легкая и здоровая – делает бодрыми. Более того, по словам диетолога, появится легкость в теле и улучшится самочувствие и настроение.

Здоровое питание - плюсы pixabay

"Вам станет легче противостоять ежедневному стрессу и нагрузкам, улучшиться пищеварение и укрепится иммунитет – это приятная пробочка здорового питания. Вам станет меньше хотеться сладкого, а привычный кусок торта станет приторным. Вы станете стройнее. Вот семь причин поменять питание на здоровое", – констатировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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