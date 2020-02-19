Как похудеть: названы 5 рабочих способов

Существует целых пять эффективных способов похудеть. Один из них – создать дефицит килокалорий на 150-300 единиц.

К такому выводу пришли немецкие медики, пишет издание Focus. По словам специалистов, в рацион нужно ввести постный белок и здоровые жиры.

Нужно регулярно употреблять орехи, льняное семя, семена чиа, авокадо, льняное, оливковое масла. Также нужно есть жирную рыбу: семгу, сардины, сельдь раз в неделю. Похудеть помогают бобовые, обезжиренный творог, сыры, куриное масло и яйца.

"Белки и полезные жиры помогают поддерживать мышцы – чем их больше, тем интенсивнее ваше тело использует калории в состоянии покоя", – подчеркнули специалисты.

Также нужно употреблять сложные углеводы. Цельное зерно, чечевица, овес, гречка, лебеда (киноа), амарант, свежий картофель содержат насыщающие волокна.

Кроме того, человек должен выполнять силовые тренировки несколько раз в неделю. Это укрепляет мышцы и улучшает метаболизм.

Худеющий человек должен достаточно спать. Недостаток сна провоцирует выброс кортизола. Из-за него возникает сильная усталость.

"Правило таково: эффективный для похудения сон должен длиться не менее семи-восьми часов в сутки", – уверены медики.

Медики назвали шесть эффективных способов похудения Иллюстрация

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