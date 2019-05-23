Как похудеть: названо универсальное средство

Известный диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что универсальным средством для похудения является велосипед.

Она написала на своей странице в Instagram, что этот спортивный атрибут влияет не только на вес и здоровье, но и поднимает настроение.

"Велосипед – это транспортное средство, тренажерный зал и ваш терапевт. Он укрепляет мышцы, тренирует дыхание, улучшает внешний вид и поднимает настроение. Это отличное профилактическое средство для укрепления здоровья", – пояснила диетолог.

Похудение Фото: Kolobok.ua

Она подчеркнула, что 70-килограмовый человек благодаря этому средству борьбы с лишним весом расходует 300-500 ккал/ч.

"Катание на велосипеде в течение получаса обеспечит крепким здоровым сном и снимет груз рабочего дня. Стоит только сесть на велосипед. А чтобы не было обезвоживания берите с собой бутылку воды. Катайтесь и будьте здоровы", – резюмировала эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комиссарова назвала вредные привычки для организма, которые мешают похудеть даже в том случае, если они идут рука об руку с попытками скинуть лишний вес.

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