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/Диета и фитнес

Как похудеть: названо универсальное средство

3.2тЧитать материал на украинском

Известный диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что универсальным средством для похудения является велосипед.

Она написала на своей странице в Instagram, что этот спортивный атрибут влияет не только на вес и здоровье, но и поднимает настроение.

"Велосипед – это транспортное средство, тренажерный зал и ваш терапевт. Он укрепляет мышцы, тренирует дыхание, улучшает внешний вид и поднимает настроение. Это отличное профилактическое средство для укрепления здоровья", – пояснила диетолог.

Похудение

Похудение

Фото: Kolobok.ua

Она подчеркнула, что 70-килограмовый человек благодаря этому средству борьбы с лишним весом расходует 300-500 ккал/ч.

"Катание на велосипеде в течение получаса обеспечит крепким здоровым сном и снимет груз рабочего дня. Стоит только сесть на велосипед. А чтобы не было обезвоживания берите с собой бутылку воды. Катайтесь и будьте здоровы", – резюмировала эксперт.

Велосипед - это транспортное средство, тренажерный зал и ваш терапевт. Он укрепляет мышцы, тренирует дыхание, улучшает внешний вид и поднимает настроение. Это отличное профилактическое средство для укрепления здоровья. 🚴‍♂🚴‍♀ Велосипед - один из самых эффективных средств для борьбы с лишним весом. Расходуется 300-500 ккал/ч человеком, весом 70 кг, когда он крутит педали. 🚵‍♂🚵‍♀ Катание на велосипеде в течение получаса обеспечит крепким здоровым сном и снимет груз рабочего дня. Стоит только сесть на велосипед 🚲 . 😉 А чтобы не было обезвоживания берите с собой бутылку воды. Катайтесь🚴и будьте здоровы! . #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комиссарова назвала вредные привычки для организма, которые мешают похудеть даже в том случае, если они идут рука об руку с попытками скинуть лишний вес.

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Персона
Альбина Комиссарова
Место
Украина
Теги
похудениеспортФитнесдиетолог
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