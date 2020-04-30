Как похудеть на карантине: топ-3 безопасных диеты

В условиях домашней изоляции у людей снижается двигательная активность. В связи с чем увеличивается вероятность набрать лишние килограммы. Однако если придерживаться некоторых правил питания – можно не только сохранить отличную форму, но и похудеть.

О топ-3 диетах, которые помогут безопасно сбросить вес на карантине – рассказал OBOZREVATEL.

Фото: factroom.ru

Средиземноморская диета

Эксперты отмечают, что средиземноморская диета не только помогает сбросить лишний вес на карантине. Она также позитивно влияет на здоровье: помогает укрепить иммунитет и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: championat.com

Этот тип питания включает рыбу, морепродукты, птицу, оливковое масло, сыры и йогурты, овощи, фрукты, а также зерновые и бобовые. В то же время под запретом фастфуд, сладости и алкоголь. Отметим, что средиземноморская диета не является голодной и "жестокой".

Как соблюдать средиземноморскую диету

Добавить в рацион много овощей и несладких фруктов, а также небольшое количество жирных продуктов;

Свести количество употребления соли к минимуму. В блюда вместо этого добавлять разные травы;

Пить достаточное количество чистой воды.

Примерное меню на день

Фото: cosmo.ru

Завтрак: яичница с помидорами или овсянка с сухофруктами;

Обед: куриное филе, запеченное с овощами и сыром, и макароны;

Ужин: овощи и рыба, приготовленные на пару;

Метаболическая диета

Метаболическая диета является очень полезной и безопасной во время карантина. Она помогает наладить в организме обмен веществ и даже сбросить несколько килограммов.

Этот тип питания основан на употреблении овощей (зеленые бобы, брокколи, цветная капуста, сельдерей, огурцы, баклажаны), белков (постное мясо, морепродукты, нежирный сыр, яйца), жиров (маргарин, растительное масло, оливки, авокадо, орехи, семечки), гречки, риса и фруктов.

Однако метаболическая диета запрещает употреблять пасту, крупы и выпечку.

Как соблюдать метаболическую диету

Уменьшить потребление соли;

Отказаться от сахара;

Исключить из рациона легкоусвояемые углеводы;

Пить много воды.

Примерное меню на день

Фото: pixabay.com

Завтрак: свежие или приготовленные фрукты в сиропе или в рассоле, травяной чай.

Обед: нежирная ветчина или грудка индейки с овощами на выбор.

Ужин: рис с грибами и овощами.

Эндорфиновая диета

Эндорфиновая диета помогает уменьшить чувство голода, при этом не ощущать упадка сил и находиться всегда в хорошем настроении. Отметим: с помощью нее вы не только сможете поддерживать отличную форму, но и похудеть.

Фото: rambler.ru

В свой рацион питания нужно включить рыбу, твердый сыр, яйца, орехи (арахис, миндаль, кешью), мясо, творог, авокадо бананы. Дополнить диету можно бурым рисом, зеленой гречкой и овсяной крупой.

В день вы можете съесть:

Фото: gospital.eu

1 порцию рыбы и 1 порцию мяса весом 150 грамм;

2 порции крупы по 60 грамм в сухом виде;

2 порции фруктов и овощей;

Половинку авокадо за сутки. Его можно добавлять в салат или есть как полноценное блюдо – что будет считаться за отдельный прием пищи.

Отметим: перед тем, как сесть на любую диету, обязательно следует проконсультироваться с врачом!

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