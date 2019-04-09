Как похудеть на 6 кг за две недели: проверенная диета

Диета Южного Пляжа разработана американскими диетологами и направлена в первую очередь на быструю потерю веса, но главное — на изменение привычек питания.

Как сообщает Di Lei, этот тип питания помогает не только похудеть, но и укрепляет здоровье. Отмечается, что при строгом соблюдении диеты Южного Пляжа люди теряют до 6 кг всего за 2 недели.

Этот тип питания включает "хорошие" углеводы, содержащиеся, например, в фасоли, овощах и цельнозерновых продуктах. Также рекомендуется употреблять "хорошие" ненасыщенные жиры, которые содержатся в жирной рыбе, орехах и постном мясе.

Фото: fitness-space.ru

Придерживаясь этой диеты, из своего рациона также следует исключить хлеб, макароны, рис, картофель и хлебобулочные изделия.

Как соблюдать диету Южного Пляжа

Выпивать минимум два литра чистой воды в день;

Считать калории;

Перекусывать сухофруктами;

Заниматься физическими активностями.

Примерное меню

Фото: fitness-space.ru

Завтрак: омлет и зеленый чай.

Обед: салат из тунца.

Ужин: жареная куриная грудинка с гарниром из овощей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Колорадского университета изучили эффективность различных диет и упражнений для похудения и выяснили, что является самым важным в борьбе с лишним весом.

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