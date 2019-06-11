Как похудеть летом: раскрыт секрет

Летом похудеть легче, чем зимой, однако не у всех получается это сделать, потому что нужно выполнять определенные шаги.
Диетолог и специалист по питанию (Высшая Школа тибетской медицины) и Аюрведе Валентина Ивушкина на своей странице в Instagram дала несколько полезных советов.
"Летом худеть легче, чем зимой, потому что из-за жары аппетит ухудшается. Само сокращение объема пищи иногда приводит к снижению веса, однако далеко не у всех. На что обратить внимание? На обмен веществ. Он нуждается в поддержке, потому что пищеварение в летний сезон довольно слабое. Чтобы процесс похудения шел быстрее, и при этом не было вреда для здоровья, мы работаем с 8 процессами", – рассказала она.
Что делать для похудения летом
Помочь печени и усилить желчь. Для этого утром и вечером употреблять легкую и теплую пищу: зерновые (гречка, рис басмати, киноа, ячмень), бобовые (прежде всего, чечевица), овощи (кабачки, лук, красный перец, цветная капуста, термически обработанные помидоры), разрешается немного мяса и рыбы. В обед можно съесть что-то потяжелее и не горячее, но это должна быть полезная и сбалансированная пища.
Каши
pixabay
Активизировать желудок и поджелудочную. Диетолог советует исключить на завтрак и ужин молочные продукты, пшеничные изделия, сырую пищу, пищу с консервантами.
Разжижать кровь. "При лишнем весе кровь часто густая и вязкая, есть признаки анемии. Все это довольно легко корректируется питанием – той же теплой, легкой и грубой по свойствам пищей, уменьшением в рационе слизистой пищи, добавлением приправ и так далее", – пояснила она.
Вода по утрам
Just woman
Улучшить функцию почек. По словам специалиста, нужно согревать желудок и почки теплой пищей. В восточной медицине даже есть диагноз – "холодные почки", при котором похудение практически невозможно.
Исключить фаст-фуд, максимально сократить консервированную пищу, магазинные сладости и кофе. Выстраивать здоровый и сбалансированный рацион.
Фаст-фуд
pixabay
Не есть много сырых овощей и фруктов, потому что они замедляют метаболизм. Это будет способствовать формированию правильной крови, жира и всех тканей тела.
Правильно сочетать продукты. Не совмещать за один прием пищи два вида белка: рыба и яйца, курица и кисломолочные, мясо и молоко, бобовые и молочные продукты. Это поможет остановить накопление токсинов и нормализует метаболизм.
Очиститься от токсинов. Для этого начинать день с теплой кипяченой воды. Также не стоит забывать каждый день о чистке языка.
✳ Как уменьшить вес и Слизь летом? 8 шагов. ✳ Летом худеть легче, чем зимой, потому что из-за жары аппетит ухудшается. Само сокращение объема пищи иногда приводит к снижению веса, однако далеко не у всех. На что обратить внимание? На пищеварительный огонь (обмен веществ). Он нуждается в поддержке, потому что пищеварение в летний сезон довольно слабое. И чтобы процесс похудения шёл быстрее, и при этом не было вреда для здоровья, мы используем мудрую систему пяти элементов и работаем со следующими 8 процессами. 1⃣ Усиливаем Желчь, помогаем печени. Делаем это мягко, потому что в природе летом и так много Желчи – важно не перегреть организм и не получить обострение воспалений. В этом нам утром и вечером помогает лёгкая и тёплая по свойствам пища: зерновые (гречка, рис басмати, киноа, ячмень), бобовые (прежде всего, чечевица), овощи (кабачки, лук, красный перец, цветная капуста, термически обработанные помидоры), можно немного мяса и рыбы. В обед можем немного расслабиться и съесть что-то потяжелее, попрохладнее, но обязательно полезное и сбалансированное! 2⃣ Активизируем функцию желудка и поджелудочной. Эти органы почти у всех в России ослаблены и наполнены Холодом. В них и кроется источник лишнего веса и расстройства Слизи. Правильный завтрак и ужин – исключение в эти периоды молочки, пшеничных изделий, сырой пищи, пищи с консервантами и т.п. – заметно изменят ваше состояние, и вы почувствуете, как становитесь легче. 3⃣ Разжижаем кровь. При лишнес весе и избытке Слизи кровь часто густая и вязкая, есть признаки анемии. Всё это довольно легко корректируется питанием – той же тёплой, лёгкой и грубой по свойствам пищей, уменьшением в рационе слизистой пищи, добавлением приправ и так далее. 4⃣ Улучшаем функцию почек. Желудок и почки – это органы, работающие в паре. Если ослаблен один из них, ослабляется и второй. Поэтому через ЖКТ мы мягко согреваем и мочеполовую систему, убираем застой и холод. При холодных почках (в восточной медицине есть такой диагноз) похудение едва ли возможно. 5⃣ Обязательно выстраиваем продукты по циклу элементов в течение дня. Нельзя допустить, чтобы полностью вся диета (продолжение в карусели👉👉👉)
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказывала, как правильно употреблять фрукты и овощи летом. Что и в каких количествах есть, чтобы не нанести вред организму и не набрать вес.
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