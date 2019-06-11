Как похудеть летом: раскрыт секрет

Летом похудеть легче, чем зимой, однако не у всех получается это сделать, потому что нужно выполнять определенные шаги.

Диетолог и специалист по питанию (Высшая Школа тибетской медицины) и Аюрведе Валентина Ивушкина на своей странице в Instagram дала несколько полезных советов.

"Летом худеть легче, чем зимой, потому что из-за жары аппетит ухудшается. Само сокращение объема пищи иногда приводит к снижению веса, однако далеко не у всех. На что обратить внимание? На обмен веществ. Он нуждается в поддержке, потому что пищеварение в летний сезон довольно слабое. Чтобы процесс похудения шел быстрее, и при этом не было вреда для здоровья, мы работаем с 8 процессами", – рассказала она.

Что делать для похудения летом

Помочь печени и усилить желчь. Для этого утром и вечером употреблять легкую и теплую пищу: зерновые (гречка, рис басмати, киноа, ячмень), бобовые (прежде всего, чечевица), овощи (кабачки, лук, красный перец, цветная капуста, термически обработанные помидоры), разрешается немного мяса и рыбы. В обед можно съесть что-то потяжелее и не горячее, но это должна быть полезная и сбалансированная пища.

Каши pixabay

Активизировать желудок и поджелудочную. Диетолог советует исключить на завтрак и ужин молочные продукты, пшеничные изделия, сырую пищу, пищу с консервантами.

Разжижать кровь. "При лишнем весе кровь часто густая и вязкая, есть признаки анемии. Все это довольно легко корректируется питанием – той же теплой, легкой и грубой по свойствам пищей, уменьшением в рационе слизистой пищи, добавлением приправ и так далее", – пояснила она.

Вода по утрам Just woman

Улучшить функцию почек. По словам специалиста, нужно согревать желудок и почки теплой пищей. В восточной медицине даже есть диагноз – "холодные почки", при котором похудение практически невозможно.

Исключить фаст-фуд, максимально сократить консервированную пищу, магазинные сладости и кофе. Выстраивать здоровый и сбалансированный рацион.

Фаст-фуд pixabay

Не есть много сырых овощей и фруктов, потому что они замедляют метаболизм. Это будет способствовать формированию правильной крови, жира и всех тканей тела.

Правильно сочетать продукты. Не совмещать за один прием пищи два вида белка: рыба и яйца, курица и кисломолочные, мясо и молоко, бобовые и молочные продукты. Это поможет остановить накопление токсинов и нормализует метаболизм.

Очиститься от токсинов. Для этого начинать день с теплой кипяченой воды. Также не стоит забывать каждый день о чистке языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказывала, как правильно употреблять фрукты и овощи летом. Что и в каких количествах есть, чтобы не нанести вред организму и не набрать вес.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!