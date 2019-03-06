Как похудеть к весне: названа лучшая диета

По статистике люди в зимний период набирают до 4 килограммов лишнего веса, поэтому очень важно вовремя от них избавиться.

Так, весенняя диета станет отличным методом похудения для начала весны, сообщает Сегодня. Она отличается от других диет тем, что удаляет подкожный жир, не ограничивая организм в полезных микроэлементах и ​​витаминах.

Этот тип питания включает много свежих фруктов и овощей, рыбу, морепродукты, квашеную и морскую капусту. Также весення диета запрещает употреблять бананы и другие сладкие фрукты, а также фастфуд.

Фото: cosmo.com

Отмечается, что этот тип питания не является голодным и "жестоким". Главное, следовать главным принципам здорового питания.

Как соблюдать весеннюю диету:

Употреблять много свежих овощей и фруктов;

Пить 1-2 литра воды в день;

Каждый день заниматься физическими активностями;

Отказаться от сладостей и алкоголя;

Считать калории.

mama.ua

Меню диеты

Завтрак: каша, яблоко, стакан йогурта.

Обед: овощной суп, тост с овощами.

Ужин: тушенные овощи (овощи гриль), салат.

Если захочется сладкого, можно пить чай в прикуску с медом. Раз в два дня также разрешается небольшой ломтик черного шоколада.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики и специалисты в области диетологии составили список популярных диет на 2019 год. Так, в десятку лучших вошла диета клиники Майо.

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