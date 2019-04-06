Как похудеть к лету: названы три лучших диеты

К лету хочется вернуть былые формы или просто скинуть несколько килограммов, появившихся за зимний период. Время готовиться к пляжному сезону, то есть худеть.

Поэтому OBOZREVATEL решил сделать подборку из топ-3 диет, которые помогут эффективно сбросить лишний вес и не навредить здоровью.

Низкоуглеводная диета

Эта самая эффективная диета, которая помогает похудеть на 8-13 килограмм за короткое время без урона здоровью. Так, придерживая этого типа питания следует исключить из своего рациона углеводы и заменить их белками и жирами.

Низкоугеводная диета включает белки и овощи. В частности, это — мясо, рыба, яйца, сыры, орехи, зелень бобы, молочные и кисломолочные продукты.

Фото: FoodandHealth

Также этот тип питания рекомендует отказаться от мучных и крахмалистых изделий, каш, сахара и уменьшить потребление фруктов.

Стоит отметить, что придерживаясь низкоуглеводной диеты, необходимо пить много жидкости. Диетологи советуют выпивать не менее 2-х литров воды. А также, чтобы помочь организму перестроиться, параллельно с диетой, употреблять витаминный комплекс.

Банановая диета

Банановая диета известна, как одна из самых мягких монодиет. На этом типе питания можно сидеть даже тем, у кого есть какие-либо проблемы с желудком или кишечником. Так, диетологами было доказано, что бананы стимулирую выделение слизи, которая защищает стенки эпителия желудка от повреждений.

Этот тип питания включает много бананов, молоко и кефир. Можете чередовать продукты как хотите: на завтрак употреблять бананы, на обед — молоко. Или чередовать по дням: один день — бананы, второй — молоко и т.д.

Фото: ninetrends.ru

На время диеты стоит отказаться от любых других продуктов. Помимо молока или кефира, можете также пить воду и зеленый чай без сахара.

Овощная диета

Скорость потери веса на овощной диете удивляет всех, кто ее пробовал. Также этот тип питания прекрасен тем, что вы можете самостоятельно подбирать любимые овощи.

Эта диета включает такие овощи: кабачки, морковь, сельдерей, капусту, огурцы, помидоры, болгарский перец, зеленую фасоль, салат, тыкву, картофель, зелень и другие. Помимо овощей можно также употреблять немного фруктов, ржаной хлеб, мюсли и обезжиренные молочные продукты без сахара.

Фото: postila.ru

Также этот тип питания рекомендует отказаться от выпечки, каш из крупы, макаронных изделий, картошки, а также от соли и сахара.

Отметим, что во время диеты следует пить достаточное количество жидкости. Кроме воды можно пить чай по желанию, а также травяные отвары ромашки, мяты и мелиссы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Колорадского университета изучили эффективность различных диет и упражнений для похудения и выяснили, что является самым важным в борьбе с лишним весом.

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