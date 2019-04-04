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/Диета и фитнес

Как похудеть к лету быстро: назван эффективный и безопасный способ

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До лета осталось меньше двух месяцев, потому сейчас самое время начинать приводить свое тело в порядок.

Как это сделать, не нанося ущерб для здоровья, посоветовала профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина в своем Instagram.

"Многие из нас набирают лишнее за зиму, возможно, это незаметно на первый взгляд, но, стоит надеть летние вещи и все набранные килограммы во всей красе", – рассказала она.

Как похудеть к лету быстро: назван эффективный и безопасный способ

youtube / The Times of India

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Что делать, если набрали лишний вес

По словам диетолога, худеть нужно не срочно, а плавно и без ущерба для здоровья. Для этого нужно убрать пищевой мусор из рациона и начать питаться грамотно.

  • приемы пищи каждые 2,5-3 часа;

  • сложные углеводы в первой половине дня.

  • вода - не менее 30-40 мл на 1кг веса;

  • чай, кофе пить без сахара.

Медушкина также прописала чек-лист по схеме сбалансированного питания на день при похудении.

продукты

продукты

pixabay

На завтрак она посоветовала употреблять белки, сложные углеводы и жиры. На первый перекус – сложные или простые углеводы и белки. На обед – сложные углеводы, белок, жиры и клетчатку.

На второй перекус – белки, жиры, клетчатку или сложные углеводы. А на ужин – белок, клетчатку и растительные жиры. За полчаса до сна диетолог также посоветовала употреблять белки.

До лета ВСЕГО 58 дней! Вы к нему готовы? ⠀ Проверьте уже сейчас, как на вас сидят летние вещи! Чтобы не было сюрпризов! Ну и конечно, нажмите на ❤️, если ждете лето также, как жду его я). И дочитайте пост до конца, там чек-лист по схеме питания. ⠀ А, если серьезно, многие из нас набирают лишнее за зиму, возможно, это незаметно на первый взгляд, но, стоит надеть летние вещи и все набранные килограммы во всей красе… ⠀ Что делать, если набрали лишнего за зиму? ⠀ Худеть! Но не срочно за три дня до отпуска, а плавно, без ущерба для здоровья. Поэтому, начните, прямо сегодня! ⠀ ✅С чего начать? 5 советов как похудеть к лету: ⠀ 1️⃣Уберите весь пищевой мусор из рациона. 2️⃣Начните питаться грамотно: приемы пищи каждые 2,5-3 часа; сложные углеводы в первой половине дня. вода - не менее 30-40 мл на 1кг веса; чай, кофе пить без сахара ⠀ Ну, а остальные советы вы сможете узнать из моего видео🎥 “ 5 советов, как похудеть к лету”, которое уже доступно на канале Ютуб и ждет вас по ссылке в шапке моего профиля☝. ⠀ После просмотра видео, возвращайтесь назад, в комментарии и задавайте свои вопросы). Я здесь, чтобы помочь вам. ⠀ ✅Чек-лист по схеме сбалансированного питания на день при похудении (обязательно заберите себе в 🔰) ⠀ 🕗Завтрак: Белки + Сложные углеводы+ Жиры ⠀ 🕙1-й Перекус: Сложные или простые углеводы + Белок ⠀ 🕛Обед: Сложные углеводы + Белок + Жиры + Клетчатка ⠀ 🕞2-й Перекус: Белки + Жиры + Клетчатка или (можно) Сложные углеводы ⠀ 🕡Ужин: Белок + Клетчатка + Жиры (растительные) ⠀ 🕥Перекус перед сном (за 30 мин до сна): Белки ⠀ Проверьте себя, все ли приемы пищи у вас согласно этому чек-листу? Если нет, то напиши в комментариях, какие именно, будем исправлять))).

Допис, поширений 🏋🏻‍♀️#ЛучшаяВМиреХудительница (@katya_medushkina)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали диету, которая поможет быстро похудеть, скинув 10 кг за неделю.

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Теги
диетапохудениепитаниездоровье
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