Как похудеть к лету быстро: назван эффективный и безопасный способ

До лета осталось меньше двух месяцев, потому сейчас самое время начинать приводить свое тело в порядок.

Как это сделать, не нанося ущерб для здоровья, посоветовала профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина в своем Instagram.

"Многие из нас набирают лишнее за зиму, возможно, это незаметно на первый взгляд, но, стоит надеть летние вещи и все набранные килограммы во всей красе", – рассказала она.

youtube / The Times of India

Что делать, если набрали лишний вес

По словам диетолога, худеть нужно не срочно, а плавно и без ущерба для здоровья. Для этого нужно убрать пищевой мусор из рациона и начать питаться грамотно.

приемы пищи каждые 2,5-3 часа;

сложные углеводы в первой половине дня.

вода - не менее 30-40 мл на 1кг веса;

чай, кофе пить без сахара.

Медушкина также прописала чек-лист по схеме сбалансированного питания на день при похудении.

продукты pixabay

На завтрак она посоветовала употреблять белки, сложные углеводы и жиры. На первый перекус – сложные или простые углеводы и белки. На обед – сложные углеводы, белок, жиры и клетчатку.

На второй перекус – белки, жиры, клетчатку или сложные углеводы. А на ужин – белок, клетчатку и растительные жиры. За полчаса до сна диетолог также посоветовала употреблять белки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали диету, которая поможет быстро похудеть, скинув 10 кг за неделю.

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