Как похудеть и сохранить результаты: диетолог назвала три простых шага

Любая женщина может худеть экстремально – с риском для здоровья или рационально.

Последний вариант позволит закрепить результаты на долгое время, заявила диетолог Елена Кален в Instagram.

По ее словам, рациональное похудение состоит из 3 этапов:

1. Очищение кишечника.

"У 99 % людей с лишним весом нарушена микрофлора кишечника, что затрудняет процесс усвоения пищи", – уточнила эксперт.

2. Изменение пищевых привычек.

"Необходимо научиться задавать себе вопрос "Чего же я хочу на самом деле?". Осознание своих истинных желаний дает возможность понять, что именно в себе нужно изменить", – разъяснила диетолог.

Похудение КП в Украине

3. Фиксация достигнутого результата.

По словам Кален, этот этап очень важен, чтобы вес не вернулся: "Важно продолжать встраивать полезные привычки и начать разгонять метаболизм".

Кроме она подчеркнула, что только такая последовательность действий обеспечивает стабильное достижение результата и его фиксацию на всю жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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