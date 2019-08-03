Как похудеть и сохранить результаты: диетолог назвала три простых шага

Любая женщина может худеть экстремально – с риском для здоровья или рационально.
Последний вариант позволит закрепить результаты на долгое время, заявила диетолог Елена Кален в Instagram.
По ее словам, рациональное похудение состоит из 3 этапов:
1. Очищение кишечника.
"У 99 % людей с лишним весом нарушена микрофлора кишечника, что затрудняет процесс усвоения пищи", – уточнила эксперт.
2. Изменение пищевых привычек.
"Необходимо научиться задавать себе вопрос "Чего же я хочу на самом деле?". Осознание своих истинных желаний дает возможность понять, что именно в себе нужно изменить", – разъяснила диетолог.
Похудение
КП в Украине
3. Фиксация достигнутого результата.
По словам Кален, этот этап очень важен, чтобы вес не вернулся: "Важно продолжать встраивать полезные привычки и начать разгонять метаболизм".
Кроме она подчеркнула, что только такая последовательность действий обеспечивает стабильное достижение результата и его фиксацию на всю жизнь.
Вам надоели лишние килограммы и бесформенная одежда, вы хотите иметь подтянутое стройное тело и разумеется по-быстрее. Желательно уже завтра😜 Если это про вас, тогда смотрите это видео до конца👆 ⠀ Как говорят: "Если женщина сегодня начала худеть, значит завтра она едет на море"😂👙 Именно желание быстроты толкает многих на рискованные процедуры и диеты. Если говорить в общем, похудеть быстро можно по-разному: ⠀ - Экстремально - с риском для здоровья. - А можно и рационально, об этом чуть ниже. ⠀ Я считаю не этичным и вредным советовать своим клиентам потенциально опасные и неэффективные способы похудения. Поэтому сегодня поговорим о рациональном способе☝ ⠀ Рациональное похудение состоит из 3 этапов: ⠀ ЭТАП 1⃣ - Очищение кишечника. У 99 % людей с лишним весом нарушена микрофлора кишечника, что затрудняет процесс усвоения пищи. ⠀ ЭТАП 2⃣ - Изменение пищевых привычек. Необходимо научиться задавать себе вопрос "Чего же я хочу на самом деле?". Осознание своих истинных желаний дает возможность понять, что именно в себе нужно изменить. ⠀ ЭТАП 3⃣ - Фиксация достигнутого результата. Этот этап очень важен, чтобы вес не вернулся. Важно продолжать встраивать полезные привычки и начать разгонять метаболизм. ⠀ Подробнее о каждом этапе рассказываю в видео👆 Только такая последовательность действий обеспечивает стабильное достижение результата и его фиксацию на всю жизнь. ⠀ Снижение веса станет для вас интересным и увлекательным процессом, если делать это системно под присмотром специалистов, которые смогут проконсультировать и дать совет относительно вашей конкретной ситуации. Такой подход мы практикуем на марафоне похудения🙂 Вы научитесь осознанно принимать пищу и есть только при наличии голода, снизите вес легко и с удовольствием, станете счастливее, энергичнее и поменяете свою жизнь навсегда💃 ⠀ 🙋Чтобы узнать дату ближайшего старта марафона, напишите мне “ДА” в личные сообщения (Direct)📩 я вышлю всю информацию об участии в тренинге😊 ⠀ #еленакален #КакБыстроПохудеть #ПсихологияПохудения #ПитаниеДляПохудения #интуитивноепитание
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