Как похудеть и не набрать вес снова: назван эффективный метод

Американские медики и специалисты назвали одну из самых популярных диет на 2019 год.
Среди наиболее безопасных типов питания журнал U.S. News&World Report указал диету Дюкана. Эта модель помогает похудеть и не набрать вес снова.
Что такое диета Дюкана
Диета Дюкана основана на белковой пище и на низком содержании в рационе углеводов, из-за чего организм направлен на потребление собственных жиров в качестве запасного источника энергии. Этот тип питания включает нежирное мясо, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты.
Фото: pohudejkina.ru
Также диета Дюкана советует полностью исключить из рациона любое масло, жир и майонез. Кроме того следует исключить алкоголь, жареный картофель, сахар и сладкие фрукты.
Как соблюдать диету Дюкана
Выпивать не менее 2 л жидкости в день (можно чай, кофе, цикорий);
Не добавлять в еду жир и майонез;
Снизить количество соли;
Потреблять дневную порцию овсяных отрубей;
Каждый день заниматься физическими активностями.
Помогает ли при похудении
Диета Дюкана поможет вам похудеть при условии соблюдения правил. Также учтите: приступать к условиям белковой диеты можно, если отсутствуют противопоказания.
Фото: pohudejkina.ru
Насколько легко следовать диете Дюкана
Этому режиму питания следовать очень легко, ведь диета построена на ограничениях, а не на запретах. Также это весьма удобно, ведь в сети можно найти массу рецептов, которые будут подходить для такого рациона.
Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики и специалисты в области диетологии составили список популярных диет на 2019 год. Так, в десятку лучших вошла диета клиники Майо.
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