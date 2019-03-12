Как похудеть и не набрать вес снова: назван эффективный метод

Американские медики и специалисты назвали одну из самых популярных диет на 2019 год.

Среди наиболее безопасных типов питания журнал U.S. News&World Report указал диету Дюкана. Эта модель помогает похудеть и не набрать вес снова.

Что такое диета Дюкана

Диета Дюкана основана на белковой пище и на низком содержании в рационе углеводов, из-за чего организм направлен на потребление собственных жиров в качестве запасного источника энергии. Этот тип питания включает нежирное мясо, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты.

Фото: pohudejkina.ru

Также диета Дюкана советует полностью исключить из рациона любое масло, жир и майонез. Кроме того следует исключить алкоголь, жареный картофель, сахар и сладкие фрукты.

Как соблюдать диету Дюкана

Выпивать не менее 2 л жидкости в день (можно чай, кофе, цикорий);

Не добавлять в еду жир и майонез;

Снизить количество соли;

Потреблять дневную порцию овсяных отрубей;

Каждый день заниматься физическими активностями.

Помогает ли при похудении

Диета Дюкана поможет вам похудеть при условии соблюдения правил. Также учтите: приступать к условиям белковой диеты можно, если отсутствуют противопоказания.

Фото: pohudejkina.ru

Насколько легко следовать диете Дюкана

Этому режиму питания следовать очень легко, ведь диета построена на ограничениях, а не на запретах. Также это весьма удобно, ведь в сети можно найти массу рецептов, которые будут подходить для такого рациона.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики и специалисты в области диетологии составили список популярных диет на 2019 год. Так, в десятку лучших вошла диета клиники Майо.

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