Как похудеть и держать рот на замке: раскрыт секрет

Чтобы избавиться от лишнего веса и сохранить полученный результат, нужно навсегда изменить стереотип питания и привычки.
Известный диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, что человек может отказаться от фастфуда и контролировать аппетит, если сознательно этого захочет.
"Мы живем в эпоху фастфуда и повсеместного увлечения энергетическими напитками. Всем известно, что необходимо сокращать потребление кондитерских изделий, сладких напитков, продуктов с повышенным содержанием жиров и соли. А также то, что нужно сбалансировано питаться с преобладанием в рационе растительной пищи, источников полезного белка и различных круп", – отметила она.
Питание и фастфуд
Critica
По словам Фус, человеку сложно контролировать аппетит и вычислить количество и качество употребления пищи в зависимости от нагрузок, пола и возраста.
Как отказаться от фастфуда и контролировать процесс поглощения пищи
Регулярно принимать пищу.
Употреблять сложные углеводы, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшают тягу к сладостям.
Использовать белок и клетчатку, которые дают ощущение сытости. Это позволяет контролировать аппетит.
Мы живем в эпоху фаст-фуда и повсеместного увлечения энергетическими напитками. Всем известно, что необходимо сокращать потребление кондитерских изделий, сладких напитков, продуктов с повышенным содержанием жиров и соли. А также то, что нужно сбалансировано питаться с преобладанием в рационе растительной пищи, источников полезного белка и различных круп. Человеку, к сожалению, сложно построить здоровый образ питания и вычислить его количество и качество, в зависимости от объема физических нагрузок, пола и возраста. Единственный способ, позволяющий не только расстаться с лишним весом, но и сохранить полученный результат, - навсегда изменить свой стереотип питания и свои привычки. Главные принципы правильного питания для контроля аппетита и отказа от фаст-фуда: ✅ Регулярный прием пищи ✅ Употребление сложных углеводов. Они помогают стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшают тягу к сладостям. ✅Использовать белок и клетчатку. Они дают ощущение сытости, что позволяет контролировать аппетит И помните: вы сможете, если сознательно захотите этого! Всем добрый день! # ДиетамБой!
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты раскрыли несколько фактов о фастфуде, о которых не расскажут в заведении быстрого питания.
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