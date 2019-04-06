Как похудеть и держать рот на замке: раскрыт секрет

Чтобы избавиться от лишнего веса и сохранить полученный результат, нужно навсегда изменить стереотип питания и привычки.

Известный диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, что человек может отказаться от фастфуда и контролировать аппетит, если сознательно этого захочет.

"Мы живем в эпоху фастфуда и повсеместного увлечения энергетическими напитками. Всем известно, что необходимо сокращать потребление кондитерских изделий, сладких напитков, продуктов с повышенным содержанием жиров и соли. А также то, что нужно сбалансировано питаться с преобладанием в рационе растительной пищи, источников полезного белка и различных круп", – отметила она.

Питание и фастфуд Critica

По словам Фус, человеку сложно контролировать аппетит и вычислить количество и качество употребления пищи в зависимости от нагрузок, пола и возраста.

Как отказаться от фастфуда и контролировать процесс поглощения пищи

Регулярно принимать пищу.

Употреблять сложные углеводы, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшают тягу к сладостям.

Использовать белок и клетчатку, которые дают ощущение сытости. Это позволяет контролировать аппетит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты раскрыли несколько фактов о фастфуде, о которых не расскажут в заведении быстрого питания.

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