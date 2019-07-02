Как похудеть: эффективные советы от диетолога

Чтобы быстро и эффективно похудеть, нужно придерживаться нескольких основных правил питания, но ни в коем случае не голодать.

Диетолог Валентина Ивушкина на своей странице в Instagram предоставила рекомендации для похудения от врачей восточной медицины.

"Накопление лишнего веса имеет 3 основных причины: ослабленное пищеварение; истощенная поджелудочная; накопление слизи. Обычно человек в комфортном режиме теряет 3-5 кг в месяц, при этом улучшая здоровье, а не истощая его, как это часто бывает в современных диетах", – пояснила диетолог, уточнив, что процесс похудения складывается из нескольких простых пунктов.

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Никакого голодания. Тело должно худеть с комфортом, без стрессов и голодных обмороков. Голодание как метод используют те, кто не знает, как грамотно воздействовать на причину лишнего веса.

Первые блюда несколько раз в неделю. Супы и бульоны нужно есть 3-4 раза в неделю. Это питательная, легкая пища, которая поддержит пищеварение и метаболизм, а также даст необходимое количество энергии.

Есть свежую пищу. Диетолог советует употреблять свежеприготовленную термически обработанную пищу, особенно утром и вечером. Она эффективнее разгоняет обмен веществ, чем сырая, а фрукты и соки только охлаждают поджелудочную. А значит, что будут тормозить процесс похудения.

Питание pixabay

Чаще есть крупы. Ивушкина посоветовала есть блюда на основе риса, гречки, перловки и неслизистых овощей с приправами и маслом (подсолнечное или топленое). Оливковое масло подойдет для обеда.

Есть "теплые" по свойствам продукты: нежирные виды рыбы, баранину, мед, гранат, специи. Они должны входить в рацион.

Есть бобовые хотя бы один раз в неделю, потому что они впитывают жир. Сырая пища – перед обедом. Она должна составлять не более 25% рациона.

pixabay

Пить свежевскипяченную воду. Она очищает слизь со стенок желудка, чистит кровь и ткани. Остуженная вода не должна стоять больше суток, иначе в ней заводятся бактерии. Дважды кипятить или подогревать нежелательно.

Не отказываться полностью от тяжелых продуктов. Картошку или макароны можно есть в небольших количествах на обед.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Кошкина перечислила главные ошибки, которые мешают быстро и эффективно похудеть.

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