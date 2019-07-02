Как похудеть: эффективные советы от диетолога

Чтобы быстро и эффективно похудеть, нужно придерживаться нескольких основных правил питания, но ни в коем случае не голодать.
Диетолог Валентина Ивушкина на своей странице в Instagram предоставила рекомендации для похудения от врачей восточной медицины.
"Накопление лишнего веса имеет 3 основных причины: ослабленное пищеварение; истощенная поджелудочная; накопление слизи. Обычно человек в комфортном режиме теряет 3-5 кг в месяц, при этом улучшая здоровье, а не истощая его, как это часто бывает в современных диетах", – пояснила диетолог, уточнив, что процесс похудения складывается из нескольких простых пунктов.
Никакого голодания. Тело должно худеть с комфортом, без стрессов и голодных обмороков. Голодание как метод используют те, кто не знает, как грамотно воздействовать на причину лишнего веса.
Первые блюда несколько раз в неделю. Супы и бульоны нужно есть 3-4 раза в неделю. Это питательная, легкая пища, которая поддержит пищеварение и метаболизм, а также даст необходимое количество энергии.
Есть свежую пищу. Диетолог советует употреблять свежеприготовленную термически обработанную пищу, особенно утром и вечером. Она эффективнее разгоняет обмен веществ, чем сырая, а фрукты и соки только охлаждают поджелудочную. А значит, что будут тормозить процесс похудения.
Питание
pixabay
Чаще есть крупы. Ивушкина посоветовала есть блюда на основе риса, гречки, перловки и неслизистых овощей с приправами и маслом (подсолнечное или топленое). Оливковое масло подойдет для обеда.
Есть "теплые" по свойствам продукты: нежирные виды рыбы, баранину, мед, гранат, специи. Они должны входить в рацион.
Есть бобовые хотя бы один раз в неделю, потому что они впитывают жир. Сырая пища – перед обедом. Она должна составлять не более 25% рациона.
pixabay
Пить свежевскипяченную воду. Она очищает слизь со стенок желудка, чистит кровь и ткани. Остуженная вода не должна стоять больше суток, иначе в ней заводятся бактерии. Дважды кипятить или подогревать нежелательно.
Не отказываться полностью от тяжелых продуктов. Картошку или макароны можно есть в небольших количествах на обед.
✳️ 10 рекомендаций для похудения от врачей восточной медицины ✳️ ... Накопление лишнего веса имеет 3 основных причины: 1) ослабленное пищеварение; 2) истощённая поджелудочная; 3) накопление Слизи. В программе мы занимаемся улучшением пищеварения, работы органов ЖКТ. Как следствие Слизь также приходит в своё гармоничное состояние, то есть постепенно уменьшается. Обычно человек в комфортном режиме теряет 3-5 кг в месяц, при этом улучшая здоровье, а не истощая его, как это часто бывает в современных диетах. Сам процесс похудения складывается из нескольких вещей, на удивление простых: 1️⃣ Никакого голодания: правильная диета – ваш лучший инструмент. Телу должно быть комфортно худеть. Не должно быть никакого стресса, тремора и голодных обмороков. Голодание как метод используют те, кто не знает, как грамотно воздействовать на причину лишнего веса. А восточная медицина знает. 2️⃣ 3-4 раза в неделю ешьте супы и бульоны в обед и во время Ветра. Это питательная, но при этом лёгкая пища. Она поддержит пищеварение и метаболизм, при этом даст необходимое количество энергии. Можно с кусочком бездрожжевого хлеба, если хотите – днём он вам никак не повредит. 3️⃣ Ешьте преимущественно свежеприготовленную термически обработанную пищу, особенно утром и вечером. Почти вся термически обработанная пища гораздо эффективнее разгоняет обмен веществ, чем сырая. А горы фруктов и литры соков в долгосрочной перспективе еще больше охладят поджелудочную, а значит будут тормозить процесс похудения. 4️⃣ Почаще употребляйте блюда на основе круп (рис басмати, гречка, перловка, киноа и т.п.) и неслизистых овощей с приправами и маслом, преимущественно подсолнечным или топленым. Остальные виды масла более слизистые, хотя и их можно есть в определённое время дня. Например, оливковое подойдет для обеда. Льняное для периода Ветра. Какие масла в какое время употреблять, чтобы Слизь не росла дальше – в программе. 5️⃣ Не забывайте про тёплые по свойствам продукты – нежирные виды рыбы, баранину, мёд, гранат, специи. Они обязательно должны входить в ваш рацион, потому что эффективно плавят застывшую Слизь. 6️⃣ Хотя бы 1 раз в неделю ешьте бобовые, они впитывают (продолжение в карусели👉👉👉)
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Кошкина перечислила главные ошибки, которые мешают быстро и эффективно похудеть.
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