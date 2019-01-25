Как похудеть быстро и эффективно: назван способ

Эксперты в области питания рассказали, как сбросить вес быстро и эффективно. Так, по их мнению, нужно придерживаться белковой диеты.

Как сообщает Healthline, этот тип питания помогает не только сбросить лишний вес, но и укрепляет здоровье. Также отмечается, что на белковой диете можно "сидеть" не более двух недель, но в идеале — 7 дней

Что такое белковая диета?

Суть диеты состоит в том, что вы должны употреблять преимущественно протеиновую пищу. Этот тип питания включает много мяса, рыбы, яиц и обезжиренных молочных продуктов. Все они очень питательны, насыщают организм на длительное время, поэтому вас вовсе не будет беспокоить чувство голода.

Фото: lady-grace

Также белковая диета не рекомендует употреблять продукты, содержащие углеводы — хлеб, крупы, макаронные изделия, овощи и фрукты.

Как соблюдать белковую диету

Выпивать минимум два литра чистой воды;

Принимать комплекс витаминов и микроэлементов;

Ограничить суточное питание 1200 калориями;

Включить в рацион как животные, так и растительные белки.

Фото: lady-grace

Стоимость такой диеты

Следуя белковой диете счет за продукты должен быть не выше, чем обычно. Поэтому этот тип питания считается недорогим. Так, на обед вы можете приготовить стейк с овощами. Это вам обойдется примерно в 150-200 гривен.

Помогает ли при похудении

Сбалансированная белковая диета считается самой простой и эффективной программой для похудения. Ведь этот тип питания рассчитан для людей, желающих сбросить лишний вес, но не желающих сильно менять свой образ жизни и отказываться от любимой еды.

Фото: Behance

Насколько легко следовать белковой диете

Этому режиму питания следовать очень легко, главное, следить за тем, что вы едите и подсчитывать калории.Также это весьма удобно, ведь в сети можно найти массу рецептов, которые будут подходить для такого рациона.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты в области питания рассказали, как избавиться от лишних килограммов, не отказываясь от привычного рациона питания. Так, по мнению специалистов, нужно следовать диете, которая основана на "правилах пяти столовых ложек".

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