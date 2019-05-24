Как похудеть быстро и эффективно: назван безопасный способ

Нет, наверное, диеты проще, чем водная — она самая безобидная, недорогая, удобная и эффективная.
Как сообщает ГолосUA, данная диета не имеет противопоказаний и осложнений, но есть одно условие — воду нужно пить правильно (за полчаса до еды или через 1,5-2 часа после).
Так, придерживаясь такого типа питания из рациона следует исключить алкоголь, сахар и соль. Также нужно выпивать до 1,5 литра кипяченой воды в день.
Фото: 2ladies.ru
Примерное меню
Фото: arkhiz.net
Понедельник
Завтрак: черный кофе.
Обед: 2 яйца, сваренных вкрутую, шпинат, свежие помидоры.
Ужин: кусок отварного мяса, веточка зеленого салата.
Вторник
Завтрак: сухарик, черный кофе.
Обед: кусок отварного мяса.
Ужин: кусочек ветчины, кефир.
Среда
Завтрак: сухарик, черный кофе.
Обед: корень сельдерея, обжаренный в растительном масле, свежие помидоры, фрукты.
Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую, чашка тертой моркови, кусок твердого сыра.
Четверг
Завтрак: черный кофе.
Обед: яйцо, сваренное вкрутую, чашка тертой моркови, кусок твердого сыра.
Ужин: большая порция фруктового салата.
Пятница
Завтрак: черный кофе.
Обед: большая порция нежирной рыбы.
Ужин: чашка тертой моркови.
Суббота
Завтрак: сухарик, черный кофе.
Обед: большой кусок филе курицы, веточка зеленого салата.
Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую.
Воскресенье
Завтрак: чай без сахара.
Обед: большой кусок отварного мяса.
Ужин: отварная рыба с овощами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова перечислила привычки для фигуры, которые мешают похудеть.
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