Как похудеть быстро и эффективно: назван безопасный способ

Нет, наверное, диеты проще, чем водная — она самая безобидная, недорогая, удобная и эффективная.

Как сообщает ГолосUA, данная диета не имеет противопоказаний и осложнений, но есть одно условие — воду нужно пить правильно (за полчаса до еды или через 1,5-2 часа после).

Так, придерживаясь такого типа питания из рациона следует исключить алкоголь, сахар и соль. Также нужно выпивать до 1,5 литра кипяченой воды в день.

Фото: 2ladies.ru

Примерное меню

Фото: arkhiz.net

Понедельник

Завтрак: черный кофе.

Обед: 2 яйца, сваренных вкрутую, шпинат, свежие помидоры.

Ужин: кусок отварного мяса, веточка зеленого салата.

Вторник

Завтрак: сухарик, черный кофе.

Обед: кусок отварного мяса.

Ужин: кусочек ветчины, кефир.

Среда

Завтрак: сухарик, черный кофе.

Обед: корень сельдерея, обжаренный в растительном масле, свежие помидоры, фрукты.

Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую, чашка тертой моркови, кусок твердого сыра.

Четверг

Завтрак: черный кофе.

Обед: яйцо, сваренное вкрутую, чашка тертой моркови, кусок твердого сыра.

Ужин: большая порция фруктового салата.

Пятница

Завтрак: черный кофе.

Обед: большая порция нежирной рыбы.

Ужин: чашка тертой моркови.

Суббота

Завтрак: сухарик, черный кофе.

Обед: большой кусок филе курицы, веточка зеленого салата.

Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую.

Воскресенье

Завтрак: чай без сахара.

Обед: большой кусок отварного мяса.

Ужин: отварная рыба с овощами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова перечислила привычки для фигуры, которые мешают похудеть.

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