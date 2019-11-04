Как похудеть быстро и без вреда для здоровья: назван эффективный способ

Среди всех систем питания творожная диета — одна из самых популярных. И тому есть как минимум три причины.

Во-первых, она достаточно простая: не надо ломать голову над подсчетом калорий и проверять продукты на сочетаемость. Во-вторых, она помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и печени, атеросклерозе, сахарном диабете. И главное, благодаря творожной диете можно очень быстро избавиться от лишних килограммов. Об этом сообщает Infigura.ru.

Виды творожных диет

Фото: liza.ua

Диета творожная с кефиром

Длится 3-5 дней. 120 г творога запивается стаканом кефира, повторять нужно 5 раз за день, каждые 3 часа. Такая еда способствует очищению организма от вредных веществ, а полезные кисломолочные бактерии улучшают микрофлору пищеварительной системы.

Творожная с фруктами

Фото: shop.eco-lavca.ua

В этом случае творог сочетается с фруктами — яблоками, цитрусовыми, лесными ягодами. Рацион на день — 1 кг фруктов, 300 г творога — делится на 4-5 приемов пищи равномерно. Допускается их есть в сыром виде и делая из них запеканку или сырники без добавления сахара. Эту диету можно использовать дольше — 5-7 дней.

Творожная с овощами

Она похожа на фруктовую — в день нужно съедать 300 г творога и 500 г различных овощей: морковь, капусту, кабачки, огурцы, помидоры. Это количество нужно разделить на 4-5 приемов пищи. Из овощей можно готовить салаты с добавлением оливкового масла, либо запечь в духовке или потушить. Можно применять до двух недель.

Творожная диета смешанная

Фото: testkids.ru

В этой диете нужно съедать по 100 г творога 4 раза в день, с добавлением 1-2 чайных ложек пищевых отрубей. В творог добавлять немного фруктов, ягод или меда. И выпивать 1-2 стакана кефира или йогурта без добавок. Ее необходимо соблюдать 5-7 дней.

Разгрузочный творожный день

Во время разгрузочного дня нужно употреблять в пищу по 50-60 г творога и запивать водой или зеленым чаем. За день можно потерять 0,5 — 1 кг веса. Благодаря этим процедурам можно избавиться в среднем от 3-5 лишних килограммов за период от 3 дней до недели. Если ваша цель быстро прийти в форму, оставаясь активным человеком — это ваш вариант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Светлана Фус рассказала о бесполезных диетах, на которые не нужно тратить свое время.

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