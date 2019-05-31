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/Диета и фитнес

Как похудеть: Бритни Спирс показала помплекс упражнений

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Американская певица Бритни Спирс, которая недавно вышла из психиатрической лечебницы, показала комплекс упражнений для похудения.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав у поклонников удивление из-за физической подготовки (чтобы посмотреть видео с тренировки, проскролльте до конца страницы).

Спирс продемонстрировала шпагат, серию асан (йога), делала приседания, махи ногами, вставала на мостик, упражнения для спины, а также показала, как качать пресс и руки. Все это выглядело очень эффектно, благодаря гибкости певицы.

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"Выглядишь потрясающе", "Пожалуйста, выложи видео тренировки", "Работаем", "Королева гибкости", – написали поклонники.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Как похудеть: Бритни Спирс показала помплекс упражнений
Как похудеть: Бритни Спирс показала помплекс упражнений
Как похудеть: Бритни Спирс показала помплекс упражнений
Как похудеть: Бритни Спирс показала помплекс упражнений

Бритни Спирс

Бритни Спирс

Instagram@britneyspears

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Спирс была госпитализирована в психиатрическую больницу из-за проблем с внутренним сотоянием. Ее отец перенес две операции из-за проблем с кишечником, после второй операции возникли серьезные осложнения. Это и стало поводом для проблем с психикой певицы.

23 апреля в сети появились снимки, на которых певица выходила из психбольницы. В сети обеспокоились ее внешним видом.

Позже певица записала видеообращение к фанатам, призвав оставить ее на какое-то время в покое, чтобы она могла разобраться в себе. Также Бритни призналась, что из-за ситуации с психиатрической клиникой ее семье начали угрожать.

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Персона
Бритни Спирс
Место
США
Теги
шоу-бизнесдиетаФитнеспохудениеспортУпражнения
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