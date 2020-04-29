Как похудеть без спорта: фитнес-эксперт раскрыла главные секреты

Фитнес-эксперт и профессиональный диетолог Екатерина Медушкина поделилась советами, как похудеть без спорта.

Так, об этом эксперт написала на личной странице в Instagram.

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По словам Медушкиной, первое, с чего нужно начать – питание.

"Пока в вашем меню бардак, никакие даже самые энергозатратные тренировки не дадут нужного результата. Рассчитайте свою потребность КБЖУ, создайте здоровый дефицит в 20%. Проведите ревизию своего рациона! Питание должно быть разнообразным, но без рафинированных продуктов и полуфабрикатов. Готовьте самостоятельно, так будете уверенны в составе", – пишет эксперт.

Кроме того, Медушкина советует не накапливать чувство голода:

"Ешьте не реже, чем каждые 4 часа, не накапливайте чувство голода. Пейте достаточно чистой воды, 30-40 мл на 1 кг вашего веса. И уже с этого момента вы начали худеть".

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