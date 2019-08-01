Как похудеть без проблем для здоровья: назван необычный способ

Арбузная диета — один из самых эффективных способов избавиться от набранных за лето килограммов.

Как сообщает "Народна правда", она переноситься очень легко и с помощью такого типа питания можно не только сбросить вес, но и очистить организм от вредных шлаков и токсинов. Однако уточняется, что очищающий эффект довольно сильный, поэтому дольше трех дней сидеть на арбузной диете не рекомендуется.

Фото: CityWomen.club

По словам издания, в этот период вы должны есть только арбуз. Количество его зависит от вашего изначального веса, исходя из пропорции 1 килограмм мякоти ягоды на 10 килограммов веса. К примеру, если ваш вес составляет 70 килограммов, то в день вы должны съесть 7 килограммов мякоти арбуза.

Фото: hronika.info

Также отмечается, что арбузная диета подходит не всем. Запрещается прибегать к ней людям, которые имеют проблемы с работой почек, камни, а также диабетикам и аллергикам. Также нельзя сидеть на арбузной диете беременным женщинам и кормящим грудью мамам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова перечислила привычки для фигуры, которые мешают похудеть.

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