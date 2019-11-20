Как похудеть без диет: найден действующий способ

Ученые Колорадского университета США заявили, что сбросить лишний вес можно без вреда для здоровья и не придерживаясь никаких диет.

Такие выводы они сделали проведя исследование, в ходе которого изучили эффективность в процессе похудения разных видов диет вкупе с выполнением физических упражнений. Результаты проведенного эксперимента были опубликованы в журнале Science Daily.

Фото: aif.ua

Так, по мнению ученых, главное в процессе похудения — это все-таки не строгая диета, а регулярные физические нагрузки. Ведь систематические занятия спортом помогут не только быстрее избавиться от лишних калорий, но и избежать возвращения потерянных килограммов.

Фото: sportsvit.com.ua

Эксперты советуют заниматься в зале, больше ходить пешком, делать зарядку, отказаться от использования лифта. Правда, это не значит, что не следует придерживаться принципов правильного питания. То есть, никаких фастфудов, сладкой газировки, жирных и жареных блюд. Кроме того, нужно обязательно соблюдать правильный питьевой режим — выпивать два литра воды в день.

Фото: goodhouse.ru

Как писал OBOZREVATEL, переедание и отказ от физических нагрузок по утрам могут стать одними из основных причин, по которым человек не может похудеть.

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