Как похудеть без диет и спортзала: советы эксперта

Украинский мастер-тренер Ярослав Сойников рассказал, как привести себя в форму без диет и спортзала.

Советами он поделился с OBOZREVATEL. Так, в первую очередь эксперт порекомендовал спать не меньше 7 часов.

"Важно организовать свой режим так, чтобы спать не меньше 7 часов. Сон помогает организму восстановиться и сбросить лишний вес, снижает стресс, нормализует работу нервной и эндокринной систем", — отметил Сойников.

Фото: politeka.net

Также тренер посоветовал питаться три раза в день. В течение дня употреблять свежие фрукты, овощи и зелень. Кроме того, добавить в рацион белковую еду (нежирное мясо, рыбу, яйца) — она поможет мышцам адаптироваться к нагрузке. И какие-то порции сложных углеводов (бобовые, цельнозерновые злаки, гречку) — они помогут поддерживать ваш уровень энергии.

Фото: builderbody.ru

Остальные перекусы Сойников посоветовал убрать: сладкие газированные напитки, капучино, десерты в блестящих фантиках.

Фото: badfon.ru

Что касается активностей, то тренер отметил, что нужно двигаться ежедневно и заниматься в спортзале.

"Постарайтесь двигаться ежедневно. Когда можно пройтись пешком — идите. Если есть шанс прогуляться или покататься на велосипеде — сделайте это. Будьте настолько активными, насколько возможно. Постарайтесь посещать как минимум три тренировки в неделю. Каждая из них должна содержать какой-то силовой компонент и компонент высокоинтенсивных интервальных упражнений. Короткие разнообразные тренировки будут поддерживать ваши мышцы и вашу эндокринную систему", — добавил Сойников.

Фото: delfi.lv

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог Светлана Фус поделилась основными правилами правильного питания, которые помогут эффективно похудеть и держать вес.

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