Как подтянуть ягодицы в домашних условиях: названы пять главных упражнений

Чтобы попа выглядела идеально упругой, стоит включить в свои тренировки упражнения, нацеленные на тренировку ягодиц. Тогда можно увеличить объем этой части тела и при этом не акцентировать нагрузку на ноги.

Поэтому OBOZREVATEL предлагает подборку самых эффективных упражнений на ягодицы, которые можно легко выполнять в домашних условиях.

Джампинг Джек

Встаньте прямо, свободно опустите руки вдоль туловища, ноги немного согните в коленях. Сделайте прыжок, оттолкнувшись расставьте ноги в стороны чуть больше ширины плеч. Одновременно с прыжком поднимите руки над головой. Динамично вернитесь в исходное положение и повторите упражнение указанное количество раз. Движения рук и ног должны быть синхронны.

Ягодичный мостик

Это упражнение помогает укрепить связь головы с мышцами для многих женщин. Исходное положение: лежа на спине, согнуть колени, позвоночник в нейтральном положении. Делайте полный выдох, чтобы правильно держать и позиционировать свое тело. Вдавливая пятки в пол, поднимайте ноги, сжимая при этом ягодицы. Плавно опускайте таз в исходное положение.

Приседания с выпрыгиванием

Техника: встаньте прямо, ноги расставлены шире плеч. Согните колени и опуститесь в положение приседа. Резко выпрыгните вертикально вверх, руки опущены вдоль туловища. Не опускайте голову, тянитесь макушкой вверх. Вернитесь в положение приседания.

Махи ногой

Держитесь за спинку стула. Делаем короткие махи назад правой ногой, не опуская ее на пол. Затем меняем ногу.

Выпады вперед

Ноги держим на ширине плеч, руки вытягиваем вдоль корпуса, спина должна оставаться ровной. Делаем одной ногой шаг назад, на выдохе опускаем таз вниз таким образом, чтобы оба колена образовали прямой угол, а на вдохе возвращаемся к исходной позиции. Делаем 2-3 подхода по 10 раз, после чего меняем ногу.

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