ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Шоу Кияни

/Диета и фитнес

Как подобрать себе идеальный завтрак: советы диетолога

1.3тЧитать материал на украинском

Диетолог Алла Манайкина рассказала, как подобрать себе идеальный завтрак.

Так, подробностями она поделилась на личной странице в Instagram. По словам специалиста, для начала нужно определить, какой тип завтрака вам подходит — белковый или углеводный.

"Как это понять? Например, если на завтрак вы наедаетесь, к примеру, кашей и чувство легкого голода к вам приходит не ранее чем через 3 часа — то у вас углеводный тип. Ваш завтрак должен включать всевозможные каши, мюсли, фрукты, cухофрукты или, так называемые, завтраки в "баночках". Если же через час-два опять хочется перекусить — ваш тип белковый. На завтрак ешьте яйца/омлет, творог, йогурт, или даже полезные сэндвичи с курицей", — рассказала Манайкина.

Как подобрать себе идеальный завтрак: советы диетолога

Фото: eda.ru

Новости
Как похудеть в проблемных местах: советы звездного тренера

Также диетолог отметила, что есть тем, кому нужны и белки и углеводы. Им нужно кушать на завтрак, например, овсянку и яйцо — это насытит надолго.

Как подобрать себе идеальный завтрак: советы диетолога

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты из университета Колорадо назвали популярный завтрак, который может навредить здоровью.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel