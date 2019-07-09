Как подобрать себе идеальный завтрак: советы диетолога

Диетолог Алла Манайкина рассказала, как подобрать себе идеальный завтрак.

Так, подробностями она поделилась на личной странице в Instagram. По словам специалиста, для начала нужно определить, какой тип завтрака вам подходит — белковый или углеводный.

"Как это понять? Например, если на завтрак вы наедаетесь, к примеру, кашей и чувство легкого голода к вам приходит не ранее чем через 3 часа — то у вас углеводный тип. Ваш завтрак должен включать всевозможные каши, мюсли, фрукты, cухофрукты или, так называемые, завтраки в "баночках". Если же через час-два опять хочется перекусить — ваш тип белковый. На завтрак ешьте яйца/омлет, творог, йогурт, или даже полезные сэндвичи с курицей", — рассказала Манайкина.

Фото: eda.ru

Также диетолог отметила, что есть тем, кому нужны и белки и углеводы. Им нужно кушать на завтрак, например, овсянку и яйцо — это насытит надолго.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты из университета Колорадо назвали популярный завтрак, который может навредить здоровью.

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