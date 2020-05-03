Как подкачать ягодицы: топ-5 правил, чтобы выглядеть идеально
Многие девушки хотят иметь стройную фигуру и особенное внимание они уделяют ягодицам. Подкачать эту часть тела бывает достаточно сложно.
О том, как накачать ягодицы, при этом не качая ноги, пишет Cosmopolitan.
Делайте специальные упражнения
Включите в свои тренировки упражнения, нацеленные на тренировку ягодиц, такие как ягодичный мостик или отведение ног назад и в сторону. При их выполнении положение помогает акцентировать нагрузку именно на ягодицах, а не на ногах.
Попрощайтесь с большим весом
Забудьте о тренировках с большим весом. Чтобы усилить эффект делайте большее количество повторений упражнения.
Приседайте правильно
Во время приседаний старайтесь не опускаться ниже параллели с полом – чем ниже опускаешься, тем больше задействуются квадрицепсы ног, визуально увеличивающие объем. Сделать акцент на ягодицах и задней поверхности бедра во время приседаний поможет также правильное положение ног – чуть шире плеч.
Не отказывайтесь от кардио
Чередуйте силовые нагрузки с кардио – это поможет тебе получить пропорциональное спортивное тело. Хорошо поможет проработать ягодичные мышцы ходьба в гору или ходьба по лестнице.
Правильно питайтесь
Правильное питание – ключевое условие в борьбе за спортивное упругое тело. Если рацион противоречит основным принципам правильного питания, то, несмотря на то, что мышцы будут расти, жир по-прежнему будет оставаться в теле.
Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.