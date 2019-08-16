"Как по волшебству": известная актриса раскрыла секрет стройных бедер

Российская актриса Евгения Малахова, известная по роли Евгении Камельниковой в фильме "А зори здесь тихие…", назвала процедуру, при помощи которой убрала лишний жир с бедер и похудела.

Бьюти-экспериментом 30-летняя звезда поделилась в интервью "7дней", уточнив, что "ушки" (жировые отложения по бокам ниже ягодиц) пропали, как по волшебству благодаря очень интенсивному массажу.

Евгения Малахова instagram/malahovajenya

"У меня от природы "тяжелая" нижняя часть тела. Я с подросткового возраста воюю с ней с помощью массажей и спорта. А недавно подруга мне посоветовала специалиста, который помогает избавиться от "ушек" на бедрах. Я поначалу с недоверием отнеслась к ее рассказам", – призналась актриса.

Евгения Малахова instagram/malahovajenya

Малахова подчеркнула, что с этими проблемными зонами крайне нелегко бороться, о чем знает любая женщина. Однако специалист, к которому она попала, помог убрать жир довольно быстро.

"Очень интенсивный массаж одной ноги длится три часа, конечно, эти места становятся багрового цвета, опухают. Но через три дня уходят отек и синяки, а через месяц видно, что "ушки" исчезли. Безусловно, я занимаюсь спортом, поддерживаю свою фигуру, и вот прошло уже полгода, а эти "ушки" не вернулись. Просто волшебство", – отметила Малахова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская фитнес-тренер Анита Луценко показала, как правильно приседать, чтобы упражнение подействовало на фигуру. Кроме того, она назвала способ, который поможет убрать жир с проблемных мест.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!