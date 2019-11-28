Как перестать есть сладкое: назван эффективный метод

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как перестать есть сладкое.

Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Мне кажется, эту тему можно разбирать ежедневно и ежедневно пробовать новые методы и варианты замены, а еще альтернативные вещи, которые помогут в любое время года не хотеть есть сладкое", — написала Усенко.

Фото: rbc.ua

Так, по словам диетолога, нужно увеличить сложные углеводы (3 г на кг веса) и жиры (1,2 - 1,4 г на кг веса) в своем рационе. А также каждый прием пищи стараться делать полноценным.

"Каждый день употребляйте белки, сложные углеводы, жиры и клетчатку. После этого пропадет тяга к сладкому", — пояснила Усенко.

Фото: snob.ru

Также она отметила, что за счет всех этих увеличений вырастет калорийность и это тоже будет ощутимо по желанию. В холодное время года диетолог порекомендовала увеличивать калорийность рациона на 200-300 ккал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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