Как перестать есть на ночь: названы эффективные способы

Чтобы укротить ночной голод для эффективного похудения нужно контролировать сон, питание и избегать обезвоживания.
Об этом на своей странице в Instagram рассказала диетолог Кристина Шереметьева, перечислив действенные способы борьбы с аппетитом.
"Ночной аппетит – зверь страшный и беспощадный. На корню губит наш метаболизм. Если мы вечером поели, а завтрак пропустили – целый день в теле будет накапливаться жир", – рассказала диетолог.
Как не есть перед сном
Фото: bodycamp.ru
Так, специалист советует обязательно пить 2,5 литра воды в день маленькими глотками. Это поможет держать аппетит под контролем и избежать обезвоживания.
Более того, Шереметьева советует следить за своим сном, потому что в это время вырабатывается главный гормон жиросжигания – соматотропин. Если ложиться спать позже обычного, для дополнительной порции энергии организм будет требовать что-нибудь закинуть в желудок. Это нарушит гормональный баланс, а также, вероятнее всего, повлияет на отказ от завтрака.
Сон для похудения
pixabay
Злоупотреблять специями диетолог также не советует, так как они активируют вкусовые рецепторы и возбуждают аппетит. Еще один отличный способ отказаться от еды перед сном – почистить зубы.
А пешие прогулки после ужина позволят успокоить нервную систему и снизить уровень гормона кортизола. Еще один важный фактор для отказа от еды ночью – не пропускать приемы пищи, так как во время голодного похудения теряется мышечная масса, замедляется метаболизм и ускоряется старение.
И последние способы – повысить мотивацию, записав свою цель на стикере, а также есть осознанно, чтобы перестать переедать.
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