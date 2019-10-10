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10 октября • обновлено в 21:28
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/ Диета и фитнес

Как перестать есть на ночь: названы эффективные способы

17.4т Читать материал на украинском

Чтобы укротить ночной голод для эффективного похудения нужно контролировать сон, питание и избегать обезвоживания.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала диетолог Кристина Шереметьева, перечислив действенные способы борьбы с аппетитом.

"Ночной аппетит – зверь страшный и беспощадный. На корню губит наш метаболизм. Если мы вечером поели, а завтрак пропустили – целый день в теле будет накапливаться жир", – рассказала диетолог.

Как не есть перед сном

Как не есть перед сном

Фото: bodycamp.ru

Так, специалист советует обязательно пить 2,5 литра воды в день маленькими глотками. Это поможет держать аппетит под контролем и избежать обезвоживания.

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Более того, Шереметьева советует следить за своим сном, потому что в это время вырабатывается главный гормон жиросжигания – соматотропин. Если ложиться спать позже обычного, для дополнительной порции энергии организм будет требовать что-нибудь закинуть в желудок. Это нарушит гормональный баланс, а также, вероятнее всего, повлияет на отказ от завтрака.

Сон для похудения

Сон для похудения

pixabay

Злоупотреблять специями диетолог также не советует, так как они активируют вкусовые рецепторы и возбуждают аппетит. Еще один отличный способ отказаться от еды перед сном – почистить зубы.

А пешие прогулки после ужина позволят успокоить нервную систему и снизить уровень гормона кортизола. Еще один важный фактор для отказа от еды ночью – не пропускать приемы пищи, так как во время голодного похудения теряется мышечная масса, замедляется метаболизм и ускоряется старение.

И последние способы – повысить мотивацию, записав свою цель на стикере, а также есть осознанно, чтобы перестать переедать.

Как укротить ночной аппетит? (Продолжаем) ⠀ Всем, кто реально хочет избавиться от ночного аппетита и других психологических зависимостей от еды - советую пройти мой тренинг " Как перестать зависеть от сладкого, постоянно срываться и заедать стресс". Подробности по ссылке в шапке профиля или пишите мне в директ, все подробно расскажу. ⠀ А пока продолжим⤵️ Ночной аппетит – зверь страшный и беспощадный. На корню губит наш метаболизм. Если мы вечером поели, а завтрак пропустили – целый день в теле будет накапливаться жир. ⠀ Я предложила вам уже 7 способов укрощения аппетита. И вот ещё новые способы. Ставьте обязательно лайк и +, кто прочитал всё до конца. Для меня важна ваша заинтересованность в темах👍 ⠀ 7. Не забывайте пить воду! Центр жажды и голода в головном мозге находятся настолько близко, что, когда мы хотим пить, нам кажется, что мы хотим есть. Центр жажды возбуждён и это возбуждение передаётся центру голода. Мы не можем различить эти сигналы. Поэтому не забывайте в течение дня пить порядка 2,5л воды. Пьём маленькими глотками и часто. И обезвоживания, тормозящего похудение, не будет, и аппетит под контролем. ⠀ А когда вдруг накатит сильный голод, выпейте сначала стакан воды. Возможно, вы просто хотели пить. И если же вы всё-таки голодны, то после выпитого стакана воды вы явно много съесть не сможете. ⠀ 8. Спите спокойно! Во время сна вырабатывается соматотропин – главный гормон жиросжигания. А также идёт восстановление организма. Если мы долго не ложимся спать, организм требует дополнительной порции энергии. А нам проще всего взбодриться, что-нибудь съев. В результате у нас нарушается гормональный баланс из-за недосыпа, а утром нам не хочется есть, и мы пропускаем завтрак… О последствиях отказа от завтрака мы говорили в прошлый раз. Не повторяюсь. ⠀ 9. Не злоупотребляйте специями! Специи активируют наши вкусовые рецепторы и возбуждают аппетит. Чтобы не переедать, откажитесь от специй на ужин. ⠀ 10. Чистите зубы сразу после ужина! Это психологическая уловка. Если почистил зубы, вроде бы как есть уже нельзя. Если у вас есть ещё вечерний перекус, чистите зубы сразу после него. ⠀ ПРОДОЛЖЕНИЕ в фото поста, листайте справа налево 👈

Публикация от КРИСТИНА ШЕРЕМЕТЬЕВА (@dietolog_kristina)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Елена Кален поделилась пятью проверенными способами безопасного снижения веса, напомнив, что экстренные методы бьют по здоровью.

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диета похудение питание Фитнес здоровье диетолог
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70rus xxx
70rus xxx
Смотрю,Супрун воскресла.
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