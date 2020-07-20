Как облегчить боль в спине с помощью двери и стены: 5 простых упражнений

Трудно добиться хорошей осанки, так как большинство людей становятся сутулыми, даже не замечая этого, особенно после работы из дома.

Но если стараться выполнять каждый день несколько упражнений, можно избавить тело от боли, и понадобятся вам для этого всего лишь стена и дверь. Об этом Daily Mail рассказала Кьяра Бекути, фитнес-тренер из Лондона, специализирующийся на пилатесе и растяжке.

При этом специалист отметила, что предложенный ею способ подходит не для всех, в частности, он может быть противопоказан для новичков в спорте, перед родами и после них, при какой-либо травме: следует обратитесь к врачу, прежде чем выполнять эти упражнения.

"Ангел у стены"

Фитнес-тренер предлагает начать с упражнения "Ангел у стены". Встаньте спиной к стене так, чтобы запястья, локти, голова, плечи, спина, ягодицы и одна пятка были плотно прижаты к стене. Вторую ногу выставьте вперед.

Медленно поднимайте руки до тех пор, пока они не окажутся над головой, зафиксируйте на секунду, также не отрывая от стены, затем согните в локтях и опускайте, пока пальцы не коснутся плеч. Выпрямите их и опустите, во время всего упражнения нельзя отрывать корпус и руки от стены, повторять 5-10 раз.

Если выполнять каждый день несколько упражнений, можно избавить спину от боли. Фото: ambulatoria.com.ua

Морская звезда в двери

Станьте в пороге и упритесь согнутыми в локтях руками по обе стороны двери; руки должны располагаться чуть ниже плеч. Затем выставьте одну ногу вперед, словно хотите зайти в комнату и наклонитесь вперед, опираясь на руки. Почувствуйте напряжение между лопатками и ощущение того, как улучшается ваша осанка.

Угловая растяжка

Встаньте в угол комнаты с согнутыми под углом 90 градусов плечами. Сделайте вдох, опустите плечи и прижмите предплечья к стене. Выдохните, правой ногой сделайте шаг в угол, смотрите прямо перед собой, а корпусом двигайтесь вперед, опираясь на руки. Вдохните 3-5 раз, вернитесь в исходное положение и повторите то же с левой ногой.

Большинство людей становятся сутулыми, даже не замечая этого. Фото: vmeste365.com

Выравнивание осанки

Четвертое упражнение идеально для тех, кто стремиться выровнять осанку. Сидя прямо, лопатки устремите вниз, а руки держите прямо перед собой, будто в молитве.

Давите ладонями друг на друга, сделайте глубокий вдох и приблизьте согнутые руки к груди, Сожмите лопатки в исходное положение, а затем повторите.

Растяжение позвоночника

Лягте и согните оба колена к груди, затем опусти их на одну сторону коврика. Оба плеча прижмите к коврику и подальше от ушей. Поверните голову в противоположную сторону для полного поворота позвоночника.

Медленно вернитесь в исходное положение и сделайте то же в другую сторону. Повторите 5-10 раз. Это хорошая растяжка для нижней части спины, которая расслабляет после долгих часов сидения.

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