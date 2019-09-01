Как не сорваться при похудении: диетолог дала топ-5 советов

Диетолог Катерина Кабашная раскрыла пять хитростей, которые помогут избежать срыва тем, кто сидит на диетах и хочет похудеть.

Как передает "РБК-Украина" слова эксперта, эти советы простые, но очень эффективные.

1. "Я съем это завтра!"

Когда разрешаешь себе все, но договариваешься потерпеть пару часов, мозг успокаивается и желание сорваться постепенно отступает.

2. "Я - алкаш..." ⠀

Когда понимаешь, что это не ты хочешь опустошить холодильник, а твоя зависимость - быстро "трезвеешь", так как никому не хочется быть похожим на синее ОНО, которое валяется под забором.⠀

3. "Делить на два!"

Бывает такое, что уже совсем невмоготу, тогда нужно делить порцию на 2 и кушать медленно и вдумчиво.

4. Вопрос "Почему я хочу это сьесть?" ⠀

Спросите себя "Почему?" вы хотите есть, но не один раз. Задавайте этот вопрос до того момента, когда ответить будет нечего (например: Хочу торт - хочу сладкого - устала, хочу отдохнуть). Таким образом вы найдете истинную причину, которая толкает вас на это и сможете ее удовлетворить не едой.

5. Скажите себе, что еда будет всегда и ее можно будет съесть в любой момент

Часто срыв провоцирует страх, что еда закончится/вам завтра будет нельзя. Но это не так, еда будет всегда: и сегодня, и завтра и через год. И вам будет можно все, если вы решите стройнеть разумно.

Иллюстрация Фото: bodycamp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Светлана Фус рассказала о бесполезных диетах, на которые не нужно тратить свое время.

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