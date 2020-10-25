Как не повредить спину сидением за компьютером: три простых упражнения

Длительное, многочасовое сидение может стать причиной нарушения осанки и, в свою очередь, кровообращения, напряжения в бедрах и слабости в ягодицах, падения уровня гормона сжигания жира и множества других серьезных проблем со здоровьем.

OBOZREVATEL рассказывает, как можно избежать таких нежелательных последствий простыми способами.

Так, прежде всего, важно с самого утра, перед тем как вы собираетесь сесть за компьютер, расслабить свой позвоночник, повисев на перекладине. Кроме того, во время рабочего дня не стоит сидеть непрерывно более 30 минут: рекомендуется устраивать небольшие перерывы для разминки.

Фитнес-тренер Athlean-X Джефф Кавальер рекомендует следующие упражнения, которые необходимо выполнять в эти промежутки времени.

1. Растяжка поясницы

После 30 минут сидения встаньте, возьмитесь за ягодицы и выгните поясницу в течении 15-20 секунд. Затем повторите упражнение, на этот раз сжимая вместе ягодицы и плечи. Держите 30 секунд.

2. Мостик

Через следующие полчаса сделайте еще одну растяжку: лягте на спину, держа колени под прямым углом, прогните ягодицы обычным мостиком и попробуйте достать до пола над правым плечом левой рукой, а затем наоборот. Нужно повторить по пять раз с каждой стороны.

3. Стенка

Еще через полчаса сидения сядьте на корточки, прислонившись спиной к стене. Затем выполняйте приседания, прижав к стене плечи, поднимите руки над головой и попробуйте соединить их вместе. Сделайте так три раза, а затем останьтесь в присяде на 30 секунд.

В течение оставшейся части рабочего дня необходимо повторять эти три растяжки поочередно с 30-минутными интервалами. Это поможет нейтрализовать весь вред от продолжительного сиденья, говорит Джефф Кавальер.

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