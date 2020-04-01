Как не потолстеть во время карантина: диетолог дала совет

Персональный тренер Рейчел Эттард из Сиднея раскрыла простые способы справиться с повышенным аппетитом во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

По словам эксперта, две основные причины постоянного чувства голода – недостаточное потребление клетчатки и низкий уровень лептина в организме, пишет Daily Mail.

pexels.com

Чтобы избавиться от первой проблемы, Эттард посоветовала съедать больше яблок и груш, семян чиа, хлеба из цельнозерновой муки, овсяных хлопьев, бобов, авокадо и брокколи. Минимальное количество потребляемой в день клетчатки должно составлять 22 грамма.

pexels.com

Для борьбы с недостатком лептина следует повысить потребление протеина, исключить из рациона сахар и переработанные углеводы, а также сконцентрироваться на снижении уровня стресса и спать необходимые восемь часов в сутки.

Также не следует пренебрегать пребиотиками.

"Ешьте редко, но много, и избегайте перекусов в течение дня. Длительные перерывы между приемами пищи позволяют организму вырабатывать лептин и снизить уровень инсулина", — заключила Эттард.

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