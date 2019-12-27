Как не потолстеть на Новый год: действенные советы

Чтобы после новогодних праздников не набрать лишний вес, необходимо придерживаться нескольких правил.

Известный диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в Instagram, как не стать заложником еды из-за постоянных застолий.

"Во время праздников, увеличивается вероятность переедания. Мы часто едим за компанию или потому что нас угощают радушные хозяева, а плотно покушать в гостях у родителей – это святое. Как в этот период не стать пленником еды? Постарайтесь обращать внимание на Ваши чувства и мысли, вовремя еды. Для кого Вы едите и почему именно так? Попробуйте, кушать медленно и осознанно, больше обращая внимание на вкус пищи и ее внешний вид, чем на сиюминутное желание утолить аппетит", – посоветовала Фус.

Как не потолстеть на Новый год

Также она отметила, что нельзя пробовать блюда во время приготовления. Чтобы не есть много, нужно делать паузы между приемами пищи, много двигаться, танцевать.

"Помните, что не стоит делать из еды культ, ведь в любой другой день Вы можете попробовать то или иное блюдо. Пейте больше воды и не злоупотребляйте сладкими напитками", – также посоветовала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог и генетик Людмила Гончарова рассказала, что нужно убрать с новогоднего стола, чтобы не переедать и не набрать лишний вес после праздников.

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