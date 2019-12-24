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24 декабря • обновлено в 16:28
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/ Блоги - Диета и фитнес

Екатерина Романова
Екатерина Романова
Тренер, диетолог, мастер спорта Все статьи автора

Как не поправиться в новогодние праздники

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Дорогие мои красавицы, сохраняйте в закладки эти простые правила, чтобы после нг оставаться такими же стройными и красивыми, как и сейчас.

Начнем с того, что куда не глянь, везде рассказывают про оливье для похудения, салат с крабовых палочек для сжигания жира и заливное с отрицательной калорийностью) такого не бывает. Не забивайте себе голову фигней. Если вы привыкли делать оливье с майонезом – делайте и кушайте на здоровье раз в году. Ничего страшного не произойдет.

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Итак, ПРАВИЛА за праздничным столом, чтобы не набрать вес.

Не готовьте салаты тазиками, как это мы делали в детстве с нашими родителями) зачем?

Покупайте для праздничного стола деликатесы, которые вы не едите каждый день. Вот вам и новые эмоции в новый год.

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Не бухайте. Реально. Не пейте спиртное. Чем больше вы пьете, тем больше просыпается зверский аппетит. На утро отеки, головная боль, плохое самочувствие. А как же ваши желания, планы? Об таком начале нового года вы мечтали? Ответьте себе честно.

Не сидите на диете в канун новогодних праздников. Можете сорваться на еду.

За стол садитесь сытыми. Можете прямо перед застольем съесть парочку вареных яиц. Перебьет аппетит.

Ешьте, все что хотите. Но. Сначала положите себе свою порцию в тарелку и растяните на весь вечер. Это не последняя еда в вашей жизни.

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Отдавайте предпочтение рыбным продуктам, постному мясу и сыру.

Заранее распланируйте развлечения. Не сидите дома у праздничного стола и телевизора.

Я на новогодние праздники обычно худею на парочку кг. А вы?

Какое ваше любимое блюдо на новый год?

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Автор
Екатерина Романова Екатерина Романова
Тема
Диеты и фитнес
Место
Украина
Тег
Новый Год-2020
Источник
Источник: Instagram Екатерины Романовой
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