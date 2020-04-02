Как не поправиться на Пасху 2020: рецепты диетических блюд

Правосласная Пасха-2020 или Воскресение Христово в Украине наступит 19 апреля. Однако многих интересует вопрос, какие блюда приготовить на праздничный стол тем, кто придерживается правил здорового питания.

OBOZREVATEL подготовил четыре диетических рецепта на Пасху, которые не отразятся на фигуре.

ampravda.ru

Диетические рецепты на Пасху

Низкокалорийная творожная пасха

Этот рецепт подойдет тем, кто тщательно следит за своим питанием и считает каллории. Так, для приготовления пасхи вам понадобится:

500 гр нежирного творога;

150 гр любых сухофруктов;

сахарозаменитель по вкусу.

Процесс приготовления:

Сначала отварите сухофрукты в течении 5 минут в подслащенной воде (используйте сахарозаменитель). Затем измельчите их в блендере.

Творог измельчите блендером до однородной консистенции или протрите через сито.

В отдельной емкости смешайте творог с сахарозаменителем и сухофруктами. Выложите массу в форму с марлей и поставьте в холодильник на 12 часов. Обратите внимание, что емкость нужно накрыть любым утяжелителем, чтобы из творога стекла жидкость.

smachno.ua

Запеченная индейка

Запеченная буженина для многих стала неотьемлемым блюдом пасхального стола. Более того, в ней нет ничего страшного для тех, кто поддерживает вес, ведь классическая буженина делается из нежирной свинины.

Однако если же вы находитесь в процессе похудения, то свинину лучше заменить на индейку. Для приготовления этого блюда вам понадобится:

600 гр филе индейки;

соль;

перец;

травы;

рукав.

Процесс приготовления:

Филе индейки с каждой стороны обсыпать перцем, солью и травами. По желанию, можно добавить даже острые специи, например, красный перец. Затем мясо поместить в специальный рукав для запекания и хорошо завязать.

Положить филе на противень и отправить в духовку. Готовить блюдо около 60 минут при температуре 180 градусов.

maggi.ru

Закуска из огурцов

Простая и вкусная закуска из огурцов не только не навредит вашей фигуре, но и украсит пасхальный стол. Для приготовления вам понадобится:

3 огурца;

200 гр творога;

300 гр натурального йогурта;

150 гр твердого сыра;

укроп;

чеснок;

перец.

Процесс приготовления:

Смешайте нежирный творог с натуральным йогуртом, укропом, тертым на мелкую терку чесноком и черным молотым перцем. Огурцы нарезаем тоненькими продольными пластинами, затем выкладываем на них массу из творога и посыпаем тертым сыром. Аккуратно заверните огурец, чтобы получился ролл, и закрепляем его зубочисткой.

g21-vitality.cz

Салат из запеченной свеклы и феты

Для приготовления этого вкусного и диетического блюда вам понадобится:

150 гр смеси салатных листьев;

200 гр сыра феты;

40 мл оливкового масла;

60 гр зернистой горчицы;

1 пучок свежей мяты;

3 шт свеклы;

соль;

перец черный молотый;

бальзамический уксус.

Процесс приготовления:

Для начала запеките свеклу в фольге до готовности, проверяя ее шпажкой. Пока свекла готовится, сделайте маринад: смешайте горчицу, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и черный молотый перец до состояния эмульсии.

Слегка остывшую свеклу очистите и нарежьте дольками. Смешайте с маринадом.

В отдельной миске смешайте салатный микс с листьями мяты, выложите нарезанную кубиками фету и дольки маринованной свеклы.

Заправьте салат оливковым маслом и каплями горчичным маринадом.

eda.ru

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