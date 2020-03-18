Как не поправиться на карантине: топ-5 простых советов

В связи с введением карантина из-за коронавируса, многие люди вынуждены сидеть дома. В такой ситуации сидячая работа и не подвижный образ могут привести к набору лишних килограммов.

О том, как не допустить этого – читайте в материале OBOZREVATEL.

Фото: hotgeo.ru

Делайте зарядку

В первые полчаса после пробуждения делайте небольшой комплекс упражнений. Разомните все группы мышц, от шейных до голеностопных. Также не забывайте все это повторять и вечером.

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Пейте воду натощак

Кроме того, не забывайте пить стакан воды натощак – это поможет "разбудить" ваш метаболизм. Также это поможет вам съесть меньше еды на завтрак.

Фото: zolotoy.ru

Не забывайте позавтракать

Полноценный завтрак способствует поддержанию здорового уровня сахара в крови, а также, как и вода натощак, помогает ускорить метаболические процессы в организме. К слову, диетологи отмечают: кто не завтракает, вечером съедает больше, чем нужно.

Фото: u-f.ru

Контролируйте аппетит

Каждый раз, когда почувствуете голод, делайте паузу. Выпейте немного воды и спросите себя, действительно ли вы хотите есть – или пытаетесь таким образом "зажевать" стресс.

Фото: biliniyo.com

Гуляйте

Во время карантина ограничивайте время прогулки до 15-20 минут и идите только в те места, где нет людей. Также соблюдайте меры предосторожности при выходе из дома: не касайтесь поверхностей, надевайте маску и носите с собой антисептик.

Фото: instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как правильно заедать стресс.

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