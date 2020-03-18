Как не поправиться на карантине: топ-5 простых советов

В связи с введением карантина из-за коронавируса, многие люди вынуждены сидеть дома. В такой ситуации сидячая работа и не подвижный образ могут привести к набору лишних килограммов.
О том, как не допустить этого – читайте в материале OBOZREVATEL.
Фото: hotgeo.ru
Делайте зарядку
В первые полчаса после пробуждения делайте небольшой комплекс упражнений. Разомните все группы мышц, от шейных до голеностопных. Также не забывайте все это повторять и вечером.
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Пейте воду натощак
Кроме того, не забывайте пить стакан воды натощак – это поможет "разбудить" ваш метаболизм. Также это поможет вам съесть меньше еды на завтрак.
Фото: zolotoy.ru
Не забывайте позавтракать
Полноценный завтрак способствует поддержанию здорового уровня сахара в крови, а также, как и вода натощак, помогает ускорить метаболические процессы в организме. К слову, диетологи отмечают: кто не завтракает, вечером съедает больше, чем нужно.
Фото: u-f.ru
Контролируйте аппетит
Каждый раз, когда почувствуете голод, делайте паузу. Выпейте немного воды и спросите себя, действительно ли вы хотите есть – или пытаетесь таким образом "зажевать" стресс.
Фото: biliniyo.com
Гуляйте
Во время карантина ограничивайте время прогулки до 15-20 минут и идите только в те места, где нет людей. Также соблюдайте меры предосторожности при выходе из дома: не касайтесь поверхностей, надевайте маску и носите с собой антисептик.
Фото: instagram/lobodaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как правильно заедать стресс.
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