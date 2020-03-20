Из-за вспышки коронавируса и введенного в Украине карантина многим пришлось пожертвовать привычным образом жизни. Постоянно находясь дома существенно снижается активность и, конечно же, это влияет на физическую форму.

OBOZREVATEL предлагает список простых упражнений, которые помогут поддерживать фигуру в домашних условиях.

Рixabay

Приседания

Чтобы похудеть в домашних условиях, нужно начать с элементарных приседаний, которые отлично прокачивают бедра и ягодицы, а также помогают сбросить вес и укрепить мышцы в целом. Важно, чтобы во время выполнения упражнения пятки не отрывались от пола, а колени не заходили дальше пальцев ног.

Если выполнять упражнение стало очень легко – можно усложнить задачу и делать после каждого приседания прыжок. Наиболее эффективная схема – три подхода по 20 раз, выполнять стоит через день, чтобы обеспечить отдых мышцам.

Рixabay

Скручивания

Скручивания – одно из самых эффективных упражнений для похудения, которое сделает талию красивой и поможет убрать живот. Оптимально делать три раза в неделю три подхода по 30 раз. Важно выполнять упражнения на проработку разных мышц по всему телу, чтобы процесс похудения шел равномерно.

Cosmo.Ru

Отжимания

Отжимания великолепно укрепляют мышцы рук, пресса и замечательно помогают похудеть. Если с вытянутыми ногами выполнять отжимания очень сложно, можно начать упражнения, стоя на коленях. Когда руки привыкнут к нагрузке, можно будет перейти в более эффективную позицию. Через день выполняйте три подхода по 15 раз.

Рixabay

Планка

Считается одним из наиболее эффективных упражнений для всего тела. Укрепляет пресс, спину, ягодицы и ноги, а также способствует избавлению от жировых отложений. Для того, займите "упор лежа". Сделайте вдох и выдох, после чего поднимите туловище, упираясь локтями и пальцами ног. Во время выполнения упражнения ягодицы и пресс должны быть максимально напряжены, а в зоне поясницы не должно быть никаких прогибов. Время стойки в планке – от 30 секунд до 2-3 минуты на начальном уровне.

Championat.com

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