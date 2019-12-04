Как не переесть бутербродов на Новый год: раскрыт секрет

Известный диетолог Наталья Макиенко рассказала, как в ночь на Новый год можно удержаться от бутербродов с красной рыбой и икрой.
Собственным лайфхаком, а также рецептом вкусного и полезного блюда она поделилась на своей странице в Instagram.
"Мой лайфхак – наесться заранее! У нас бутерброды с икрой появляются на обед уже в первых числах декабря! Через 3-4 недели смотришь на них равнодушно. Мои фирменные бутерброды мало кто любит, кроме меня: хлеб и икра, без всего. Но сливочное масло не сочетается с животным белком", – отметила диетолог.
Новый год - как не переесть бутербродов с икрой
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Макиенко использует вместо сливочного масла авокадо. Рецепт приготовления: плод разрезать пополам, убрать косточку. Мякоть достать ложкой, размять вилкой в пюре, сбрызнуть соком лимона и перемешать.
Бутерброд с авокадо и красной рыбой / икрой
Фото: instagram/natali_makienko
"Получается почти гуакомоле. Собираем бутерброд: хлеб (я предварительно подсушиваю в духовке, но это дело вкуса), паста из авокадо и сверху икра или с/с рыбка", – добавила Макиенко.
Как удержаться от бутербродов в Новогоднюю ночь? ⠀ Мой лайфхак - наесться заранее!😂 У нас бутерброды с икрой появляются на обед уже в первых числах декабря! Через 3-4 недели смотришь на них равнодушно 😉 ⠀ Мои фирменные бутерброды мало кто любит, кроме меня: хлеб и икра, без всего. Но сливочное масло не сочетается с животным белком.🙅🏼♀️ ⠀ Так что для всей семьи использую вместо сливочного масла авокадо. Начинаю этим рецептом рубрику #newyear_naturaldiet *По этому # будут рекомендации и рецепты для новогоднего стола 🎄 ⠀ 🔸Рецепт бутербродов простой: ⠀ 1. Разрезаем авокадо пополам, убираем косточку. 2. Мякоть достаем ложкой из авокадо, разминаем вилкой в пюре, сбрызгиваем соком лимона (чтобы быстро не темнело), перемешиваем. Получается почти гуакомоле. 3. Собираем бутерброд: хлеб (я предварительно подсушиваю в духовке, но это дело вкуса), паста из авокадо и сверху икра или с/с рыбка 😍 ⠀ Готово ✅
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