Как не переесть бутербродов на Новый год: раскрыт секрет

Известный диетолог Наталья Макиенко рассказала, как в ночь на Новый год можно удержаться от бутербродов с красной рыбой и икрой.

Собственным лайфхаком, а также рецептом вкусного и полезного блюда она поделилась на своей странице в Instagram.

"Мой лайфхак – наесться заранее! У нас бутерброды с икрой появляются на обед уже в первых числах декабря! Через 3-4 недели смотришь на них равнодушно. Мои фирменные бутерброды мало кто любит, кроме меня: хлеб и икра, без всего. Но сливочное масло не сочетается с животным белком", – отметила диетолог.

Новый год - как не переесть бутербродов с икрой wlooks

Макиенко использует вместо сливочного масла авокадо. Рецепт приготовления: плод разрезать пополам, убрать косточку. Мякоть достать ложкой, размять вилкой в пюре, сбрызнуть соком лимона и перемешать.

Бутерброд с авокадо и красной рыбой / икрой Фото: instagram/natali_makienko

"Получается почти гуакомоле. Собираем бутерброд: хлеб (я предварительно подсушиваю в духовке, но это дело вкуса), паста из авокадо и сверху икра или с/с рыбка", – добавила Макиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как перестать есть сладкое.

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