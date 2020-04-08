Кухня стала столицей ваших путешествий по квартире и вы уже в третий раз за неделю отправляетесь в магазин за "закупками на карантин" Что-то пошло не так!
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1. Не пропускайте приемы пищи. Особенно завтрак! Соблюдение режима снижает вероятность того, что вы будете переедать. Ешьте в одно и то же время.
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2. Уберите перекусы.
На время карантина вернитесь к 3-кратному рациону. Паузы между приемами должны быть "чистыми" от еды (приемом пищи считается даже сладкий чай или горстка изюма).
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3. Выбирайте продукты, богатые питательными веществами.
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Позавтракав утром тарелочкой с мюсли и сладким йогуртом (которые, как многие привыкли считать, из разряда "пп"), вы простимулируете аппетит и уже через час снова отправитесь покорять кухню.
А вот каша с овощным рагу дадут ощущение сытости на длительный период.
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4. Хотите есть — пейте водичку! Мы часто путаем чувство голода с банальной жаждой. Если пришли на кухню с желанием что-то положить в рот — налейте стакан воды и идите обратно!
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5. Половину тарелки должны занимать овощи. Начинайте трапезу с овощей, а затем переходите к основному блюду — так вы будете контролировать чувство сытости.
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6. Ешьте медленно.
Нашему организму требуется 20-30 минут на то, чтобы высвободить гормоны, которые вызывают ощущение сытости. Если вы быстро едите, тело не успеет сообщить о том, что еды достаточно. Так вы будете переедать, чувствовать тяжесть в животе и набирать вес.
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7. Уберите еду из свободного доступа, особенно соблазнительную. Фрукты и конфеты в красивейших пиалахспрячьте подальше.
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Вы будете меньше переедать, если "добыть" еду будет сложнее.
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8. Выключите Netflix, пока едите.
Те, кто за едой привык просматривать любимые сериалы или скролить ленту Инстаграма на телефоне, более склонен к перееданию и употреблению вредной пищи.
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А как у вас обстоят дела с весом после двух недель карантина?
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